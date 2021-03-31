Черчесов заявил, что в матче со сборной Словакии перевернуло игру стандартное положение

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Черчесов заявил, что в матче со сборной Словакии перевернуло игру стандартное положение
  • Reuters

«Мы проиграли, хотя рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой, но стандартная ситуация перевернула игру. Мы были готовы к этому, словаки в последних матчах почти не забивали с игры, но мы пропустили со стандарта», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, россияне поменяли схему по ходу игры, перейдя на модель с четырьмя защитниками, и выпустили второго форварда. Как он считает, в дальнейшем его подопечные оказывали давление на ворота соперника.

«Забили гол, но быстро пропустили. Давили, имели моменты, но не смогли забить ещё», — заявил Черчесов.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. 

Ранее Тина Канделаки выразила мнение, что в сборной России должны сделать выводы после поражения от Словакии.

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