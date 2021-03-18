Под копирку: как «Челси» и «Бавария» выбили «Атлетико» и «Лацио» из Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» последними квалифицировались в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов сезона-2020/21. В ответных матчах первого раунда плей-офф на домашних аренах команды Томаса Тухеля и Ханс-Дитера Флика взяли верх над мадридским «Атлетико» и римским «Лацио». Англичане и немцы открыли счёт в середине первых таймов благодаря точным ударам Хакима Зиеша и Роберта Левандовски, а после перерыва развили успех усилиями джокеров Эмерсона Палмиери и Макса Шупо-Мотинга.

Контратаки «Челси» уничтожили «Атлетико»

Коллектив Томаса Тухеля с первых минут установил монополию на контроль мяча и темпа вместе с ним. Испанцам же оставалось лишь подстраиваться, что требовало колоссальной траты физических сил на перемещения с последующими попытками отбора. Получалось неубедительно и малоэффективно: в стартовую четверть часа у лондонского клуба было 76 процентов владения, из-за чего команда Диего Симеоне середину поля не переходила в принципе.

Чуть позже хозяева «Стэмфорд Бридж» ослабили давление, но радикально соотношения сил на поле это не изменило. Более того, это привело к мячу в ворота соперника. «Атлетико» после стандарта у чужих ворот прозевал контратаку — и англичане образцово преобразовали аляповатый навес Кирана Триппьера с правого фланга в гол. Нголо Канте удачно прервал верховую передачу, Кай Хаверц обработал вынос и запустил в забег через полполя Тимо Вернера. Тот хрестоматийно избавился от опеки Стефана Савича и выкатил мяч Хакиму Зиешу, который первым же ударом в чужой створ обманул Яна Облака, направив мяч в противоход…

Всё это «Челси» провернул с молниеносной скоростью — той самой, которой на протяжении вечера не хватало Луису Суаресу и Яннику Феррейре Карраско. Несколько раз красно-белые забросами по воздуху отправляли-таки своих нападающих в спринт за английские спины. Но максимум, что выжимали голеадоры из этих взаимодействий, — падения в штрафной Эдуарда Менди. В случае с уругвайцем даже спорить было не о чем. А вот португалец арбитру Даниэле Орсато основания выговорить имел.

У рефери была своя правда. Судья позволил командам бороться и играть жёстко: свистки (и, как следствие, жёлтые карточки) раздавались только в случаях с очевидными фолами либо чрезмерной грубостью — Хаверц, Хосе Хименес и Ренан Лоди, заработавшие по предупреждению, не дадут соврать. Поэтому Орсато оказался вне подозрений благодаря последовательности и отказу от ломки структуры игры остановками по пустякам.

Единственный эпизод, когда итальянец действительно сфокусировал на себе внимание участников матча, случился на 80-й минуте. Рефери прервал розыгрыш углового испанцами, чтобы удалить за хамство Савича. Удар локтем в солнечное сплетение Антонио Рюдигера, может, был и не самым сильным, но акцентированным и совершённым исподтишка. Орсато до инцидента уже несколько раз предупреждал черногорца относительно неправомерных действий, однако слова судьи эффекта не возымели.

Впрочем, к тому моменту «Атлетико» уже фактически сложил оружие. Симеоне заменил Суареса, признав, что форвард в выездных матчах Лиги потерял полезность ещё в 2015-м. Тогда, забив «Роме», уругваец радостно корчил рожицы Мохаммеду Салаху, Люке Диню, Эдину Джеко и всё тому же Рюдигеру. Но даже представить не мог, что затем на 25 матчей вне домашнего стадиона в ЛЧ возьмёт голевую паузу.

Вряд ли об этом задумывался и Жоау Феликс, который поначалу искал Суареса пасами, а затем, разочаровавшись, сам принялся бить откуда ни попадя. Но результат что в одном, что в другом случае оказывался отрицательным — при Тухеле «Челси» пропустил всего дважды в дюжине матчей. И уж точно не собирался портить эту статистику на «Стэмфорд Бридж» в среду вечером.

Наконец, сама идея испанского коллектива, которую требовалось развить в голы и победы, оказалась непонятой. «Атлетико» весь вечер работал вторым номером, двигаясь за англичанами тенью. Но упорно отставал на шаг и, как следствие, терял в динамике и смотрелся инертно в те минуты, когда должен был диктовать условия. «Челси», у которого сил и энергии, наоборот, было хоть отбавляй, ещё раз воспользовался слабостью соперника в концовке. Вышедший на замену Эмерсон Палмиери поддержал очередную контратаку партнёров на топ-скорости, первым же касанием удвоил преимущество и де-юре оформил квалификацию «Челси» в четвертьфинал турнира.

«Бавария» и Левандовски переписали рекорды

Запас в три мяча, созданный «Баварией» в гостевом матче против «Лацио», позволил Хансу-Дитеру Флику внести ряд правок в состав без боязни за результат. Оттого шансы в основе получили и резервный голкипер Александр Нюбель, и вернувшийся после травмы Бенжамен Павар, и Люка Эрнандес, павший жертвой прогресса Альфонсо Дэвиса. Однако на боеспособности чемпиона турнира это не сказалось: на «Альянц Арене» хозяева оправдывали статус со стартового до финального свистка.

Разве что прессинг предложили сопернику менее агрессивный, нежели в Риме. Поэтому коллектив Симоне Индзаги выглядел посимпатичнее в сравнении с февральской битвой. Даже на гол, проведённый в концовке Марко Пароло, гости наиграли — переходная фаза то и дело у них складывалась ладно. И рано или поздно количество должно было перейти в качество.

Правда, мяч на 84-й минуте иначе как голом престижа не назвать. Ведь к тому моменту «Бавария» уже дважды огорчила Пепе Рейну и вновь заставила на все лады восхвалять Роберта Левандовски. Поляк забил 20-й мяч в ЛЧ (пусть и с пенальти), если вести отсчёт со старта прошлого сезона, и ещё сильнее оторвался от преследователей в вопросах реализации. Кроме того, он продлил фантастическую форму 2021-го: лишь в трёх матчах из 16 форвард покинул поле ни с чем.

Достоин упоминания и автор второго мяча, Макс Шупо-Мотинг. Ведь его удар вошёл в историю как тысячный гол «Баварии» во всех европейских состязаниях. Больше на счету лишь испанских грандов — «Барселоны» (1138) и «Реала» (1169). Каталонцы в этом сезоне пополнить свою копилку уже не смогут. А вот Флик свою команду в четвертьфинал вывел, чем впервые в истории ЛЧ собрал вместе на столь поздней стадии турнира аж четырёх немецких тренеров. Попасть на Тухеля или Юргена Клоппа ему вряд ли хочется. А вот побороться с Эдином Терзичем в рамках великого дерби Бундеслиги, но на европейской сцене, наверняка было бы интересно. Тем более что «Бавария» совсем недавно с трудом обыграла «Боруссию» (4:2).

Уникальность отчётной победы мюнхенцев заключается ещё и в том, что они пробились в четвертьфинал турнира 19-й раз. Это также новое континентальное достижение, прежде имевшее авторство «Барселоны». Для его оформления коллективу Флика понадобилось выбить из розыгрыша последнюю из представленных в сезоне-2020/21 итальянских команд. Серия А с вылетом «Лацио» окончательно утратила лоск величия: впервые с 2016-го все её представители так рано выбыли из гонки за трофей.