Клопп назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось работать

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп считает нападающего немецкой «Баварии» Роберта Левандовски лучшим футболистом, с которым он когда-либо работал.

«Роберт — лучший футболист, с которым я когда-либо работал. Было бы несправедливо сказать подобное о ком-то другом», — приводит слова Клоппа Sportowe Fakty.

По его мнению, если бы все игроки прогрессировали, как поляк, то футбол стал бы совсем безумным. Он также отметил, что Левандовски сделал всё, чтобы стать машиной для забивания мячей.

«Он точно знает, что делать в любой ситуации. Благодаря Роберту и другим игрокам я стал хорошим тренером», — добавил Клопп.

Левандовски выступал под руководством Клоппа за дортмундскую «Боруссию» с 2010 по 2014 год. Вместе они дважды выиграли чемпионат Германии, выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Клопп заявил, что не считает «Ливерпуль» претендентом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.