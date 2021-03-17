Клопп назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось работать

Короткая ссылка
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп считает нападающего немецкой «Баварии» Роберта Левандовски лучшим футболистом, с которым он когда-либо работал.
Клопп назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось работать
  • Reuters

«Роберт — лучший футболист, с которым я когда-либо работал. Было бы несправедливо сказать подобное о ком-то другом», — приводит слова Клоппа Sportowe Fakty.

По его мнению, если бы все игроки прогрессировали, как поляк, то футбол стал бы совсем безумным. Он также отметил, что Левандовски сделал всё, чтобы стать машиной для забивания мячей.

«Он точно знает, что делать в любой ситуации. Благодаря Роберту и другим игрокам я стал хорошим тренером», — добавил Клопп.

Левандовски выступал под руководством Клоппа за дортмундскую «Боруссию» с 2010 по 2014 год. Вместе они дважды выиграли чемпионат Германии, выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Клопп заявил, что не считает «Ливерпуль» претендентом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить