«Челси» одолел «Атлетико» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» на своём поле одержал победу над мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Игра состоялась в Лондоне и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

На 34-й минуте забил Хаким Зиеш. На 81-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Стефана Савича. В компенсированное время преимущество английской команды удвоил Эмерсон.

Таким образом, «Челси» вышел в следующую стадию турнира по сумме двух матчей. В первой игре лондонцы одолели соперника со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что гол Левандовски с пенальти помог «Баварии» победить «Лацио» и выйти в четвертьфинал ЛЧ.