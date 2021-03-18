«Челси» одолел «Атлетико» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Лондонский «Челси» на своём поле одержал победу над мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
«Челси» одолел «Атлетико» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • Reuters

Игра состоялась в Лондоне и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

На 34-й минуте забил Хаким Зиеш. На 81-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Стефана Савича. В компенсированное время преимущество английской команды удвоил Эмерсон.

Таким образом, «Челси» вышел в следующую стадию турнира по сумме двух матчей. В первой игре лондонцы одолели соперника со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что гол Левандовски с пенальти помог «Баварии» победить «Лацио» и выйти в четвертьфинал ЛЧ.

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