Гол Левандовски с пенальти помог «Баварии» победить «Лацио» и выйти в четвертьфинал ЛЧ

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Мюнхенская «Бавария» на своём поле переиграла римский «Лацио» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Гол Левандовски с пенальти помог «Баварии» победить «Лацио» и выйти в четвертьфинал ЛЧ
  • Reuters

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

На 33-й минуте с пенальти забил Роберт Левандовски, а на 78-й преимущество мюнхенцев удвоил Эрик Шупо-Мотинг. У гостей единственный мяч забил Марко Мароло на 82-й минуте.

Таким образом, действующие победители турнира вышли в четвертьфинал по итогам двухматчевого противостояния, так как на выезде «Бавария» разгромила соперника — 4:1.

Ранее сообщалось, что Левандовски набрал больше всех очков по системе «гол + пас» за последние два сезона ЛЧ.

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