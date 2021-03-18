Левандовски набрал больше всех очков по системе «гол + пас» за последние два сезона ЛЧ

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски набрал больше всех очков по системе «гол + пас» в последних двух сезонах Лиги чемпионов.
Левандовски набрал больше всех очков по системе «гол + пас» за последние два сезона ЛЧ
  • Reuters

В ответном матче 1/8 финала турнира с «Лацио» Левандовски реализовал пенальти и забил свой пятый мяч в нынешнем розыгрыше турнира. 

Всего за два последних сезона ЛЧ он отметился 20 голами. Столько же результативных ударов нанёс форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Однако на счету Левандовски есть пять результативных передач в последних двух сезонах, из-за чего он является лучшим игроком по результативным действиям за этот период (25).  

Ранее главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал Левандовски лучшим футболистом, с которым он когда-либо работал.

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