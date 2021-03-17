В РПЛ запустили систему добровольной идентификации болельщиков

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о запуске системы добровольной идентификации болельщиков, которая будет работать в тестовом режиме во время оставшихся туров текущего розыгрыша чемпионата.

«Это процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, который осуществляется с помощью сервиса «Премьер Pass». Система даёт новые возможности при покупке билетов и посещении матчей чемпионата РПЛ, включая специальные предложения от клубов. Если тестирование сервиса «Премьер Pass» пройдёт успешно, то эти механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации — её параметры пока что обсуждаются на уровне правительства и министерств. При покупке билетов можно будет пользоваться единым сервисом регистрации/авторизации на официальном сайте РПЛ. Электронный билет будет оформлен с привязкой к учётной записи болельщика в системе идентификации РПЛ», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

Единственным исключением станет стадион «Газпром Арена», который в настоящее время активно готовится к Евро-2020. Из-за того что на турнире будет действовать система Fan ID, в которую заложены иные технологические принципы, «Зенит» осуществляет продажу билетов на оставшиеся матчи РПЛ в обычном режиме и временно не принимает участие в тестировании системы добровольной идентификации.

Ранее сообщалось, что РПЛ переедет в новый офис.