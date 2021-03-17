Источник: РПЛ переедет в новый офис

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Офис Российской премьер-лиги (РПЛ) может сменить место дислокации в связи с высокой стоимостью аренды помещения.
Источник: РПЛ переедет в новый офис
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, РПЛ в ближайшее время переедет на Таганку, поближе к РФС. При этом сообщается, что лигой не рассматривается переезд в Дом футбола.

«В целях оптимизации бюджета РПЛ рассматривает вопрос об аренде нового офиса. Детали действующего арендного соглашения мы не разглашаем. Любые решения по бюджету лиги принимаются на общем собрании», — заявил порталу пресс-атташе лиги Дмитрий Зеленов. 

Прежний офис РПЛ находился в особняке у метро «Трубная». По информации источника, аренда помещения составляла порядка 70 млн рублей в год. Часть помещений офиса сдавалась в субаренду, что позволяло выйти в ноль. Однако год пандемии коронавируса привёл к тому, что субарендаторы съехали, а большие помещения лиге не нужны. Согласно сайту РПЛ, персонал лиги составляет около 40 человек. 

Ранее сообщалось, что матчи 23-го тура РПЛ пройдут в память о вице-чемпионе Европы по футболу Шикунове.

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