Матчи 23-го тура РПЛ пройдут в память о вице-чемпионе Европы по футболу Шикунове

Матчи 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о советском футболисте Юрии Шикунове.

Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Также перед встречей «Спартак» — «Урал» почтут память Арнольда Федуна, отца владельца московского клуба Леонида Федуна.

Серебряный призёр чемпионата Европы по футболу 1964 года в составе сборной СССР Юрий Шикунов скончался 15 марта на 82-м году жизни.

Народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР Арнольд Федун умер 16 марта в возрасте 92 лет.

Ранее сообщалось, что матчи КХЛ и МХЛ пройдут в память о хоккеисте Файзутдинове.