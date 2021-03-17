Матчи 23-го тура РПЛ пройдут в память о вице-чемпионе Европы по футболу Шикунове
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Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.
Также перед встречей «Спартак» — «Урал» почтут память Арнольда Федуна, отца владельца московского клуба Леонида Федуна.
Серебряный призёр чемпионата Европы по футболу 1964 года в составе сборной СССР Юрий Шикунов скончался 15 марта на 82-м году жизни.
Народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР Арнольд Федун умер 16 марта в возрасте 92 лет.
Ранее сообщалось, что матчи КХЛ и МХЛ пройдут в память о хоккеисте Файзутдинове.