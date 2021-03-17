Российская актриса выложила откровенные фото и передала привет Дзюбе

Короткая ссылка
Российская актриса Наталья Земцова показала откровенные фотографии и упомянула нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу.
Российская актриса выложила откровенные фото и передала привет Дзюбе
  • globallookpress.com

«Дзюбе привет», — подписала Земцова фотографии в своём Instagram.

В ноябре 2020 года в интернете появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. Далее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял решение не вызывать нападающего на матчи национальной команды, чтобы не отвлекать игроков.

17 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 23-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск.

Ранее полузащитник ЦСКА Влашич поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить