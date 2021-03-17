Российская актриса выложила откровенные фото и передала привет Дзюбе
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«Дзюбе привет», — подписала Земцова фотографии в своём Instagram.
В ноябре 2020 года в интернете появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. Далее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял решение не вызывать нападающего на матчи национальной команды, чтобы не отвлекать игроков.
17 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 23-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск.
Ранее полузащитник ЦСКА Влашич поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».