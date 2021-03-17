Источник: тренер «Хетафе» был предложен «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву»

Главного тренера испанского «Хетафе» Хосе Бордаласа предложили трём московским клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву».

Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, представители испанского специалиста предложили его услуги московским «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву».

Бордалас возглавляет «Хетафе» с 2016 года. В настоящее время команда занимает в чемпионате Испании 15-е место.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил о намерении покинуть команду по окончании сезона. В ЦСКА работает Виктор Гончаренко, а «Локомотив» тренирует Марко Николич.

Ранее стали известны составы ЦСКА и «Зенита» на матч 23-го тура РПЛ.