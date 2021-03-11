Чудо-удар Месси, девять сейвов Наваса и два гола за четыре минуты: как ПСЖ и «Ливерпуль» вышли в четвертьфинал ЛЧ

ПСЖ разошёлся миром с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробился в следующую стадию турнира. Взять реванш за домашний разгром каталонцам не помог даже красивый гол Лионеля Месси. Главным героем противостояния стал вратарь парижан Кейлор Навас, совершивший девять сейвов. В частности, костариканец парировал пенальти от капитана каталонцев в конце первого тайма. В другой встрече игрового дня «Ливерпуль» нанёс «Лейпцигу» второе поражение. Мохаммеду Салаху и Садио Мане удалось поразить ворота соперника дважды за четыре минуты.

Расчётливая игра ПСЖ в обороне

Противостояние ПСЖ и «Барселоны» изначально казалось одним из самых интересных в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако исход первой встречи практически убил в нём интригу, ведь парижане на выезде одержали уверенную победу — 4:1.

В сложившейся ситуации каталонцам в преддверии ответной встречи оставалось лишь надеяться на чудо и вспоминать игры с парижанами в 2017-м, когда сине-гранатовые сумели отыграть гандикап в четыре гола. В качестве положительного примера подходил и «Ливерпуль», который в 2019-м после разгромного поражения на «Камп Ноу» дома забил в ворота «Барсы» четыре безответных мяча и вышел в финал ЛЧ.

В Париже у подопечных Рональда Кумана не было иного выхода, кроме как с первых минут идти вперёд. И это получалось у команды достаточно неплохо. ПСЖ отдал мяч сопернику и вынужден был обороняться. Комбинации гостей зачастую заканчивались проникающими передачами в штрафную с последующими выстрелами по воротам.

Только в первом тайме каталонцы нанесли 15 ударов, девять из которых — в створ. Один Усман Дембеле четырежды угрожал владениям Кейлора Наваса, но чаще бил прямо в него. А выстрел Серджино Деста в перекладину с острого угла в статистику не вошёл.

Казалось, «Барселона» вот-вот откроет счёт, но забить по истечении получаса встречи удалось ПСЖ. Парижане умудрились заработать пенальти в абсолютно неопасной ситуации. После прострела в штрафную Клеман Лангле наступил на голеностоп Мауро Икарди, а судья Энтони Тейлор, посмотрев повтор, назначил 11-метровый.

Килиан Мбаппе с «точки» уверенно развёл вратаря и снаряд по разным углам и забил четвёртый мяч в нынешнем противостоянии «Барсе». Ранее столько в рамках отдельно взятого сезона ЛЧ испанским командам не забивал ни один футболист. Попутно француз в возрасте 22 лет и 80 дней стал самым молодым игроком, достигшим отметки 25 голов в главном еврокубке.

После такого гости могли опустить руки, но их вернул в игру Лионель Месси. Аргентинец из-за пределов штрафной нанёс потрясающий удар в левую от себя девятку и сравнял счёт. Капитан «Барсы» забил первый мяч с игры в текущем сезоне ЛЧ и стал вторым футболистом в истории ЛЧ, преодолевшим планку в 120 голов. Опережает его только Криштиану Роналду (134).

Мало того, в добавленное арбитром время нападающий имел возможность вывести свою команду вперёд и окончательно возродить интригу. Теперь уже Тейлор назначил пенальти в ворота парижан за фол Лейвина Курзава на Антуане Гризманне. Но Месси пробил в левый угол не слишком сильно на удобной высоте для вратаря, и Навас ногой отразил мяч в перекладину. В сердцах болельщиков испанского коллектива зародилась надежда, когда на табло стадиона «Парк де Пренс» появилось оповещение о просмотре судьями на VAR повтора эпизода, но они решили, что голкипер вышел с линии уже после удара.

Упущенный Месси шанс словно убил в его партнёрах надежду на чудо. Во втором тайме они продолжали по инерции атаковать, но делали это скорее механически. Если до перерыва у них регулярно проходили разрезающие передачи в чужую штрафную, то после защитники ПСЖ уверенно разгадывали все ходы соперника.

Да и Навас, в первом тайме совершивший восемь сейвов, не так часто был вынужден вступать в игру. Пожалуй, можно вспомнить разве что его спасение за 20 минут до конца основного времени, когда костариканец парировал удар Дембеле головой в ближний угол. В паре эпизодов в убойной позиции в чужой штрафной оказывался Месси, но в последний момент его выстрелы накрывали оппоненты.

ПСЖ же не просто действовал от обороны, а, по сути, вовсе отказался от контратакующей игры. Во второй половине встречи хозяева нанесли лишь два удара по чужим воротам (ни одного — в створ).

Однако свою главную задачу подопечные Маурисио Почеттино выполнили — не дали «Барселоне» вернуться в игру. Им удалось не пропустить и свести матч к ничьей, которая позволила парижанам пробиться в четвертьфинал.

Каталонцы же, несмотря на великолепный гол Месси, покинули турнир, как и «Ювентус» Криштиану Роналду. Впервые с 2005-го оба завершили борьбу в главном еврокубке на первой же стадии плей-офф. А «Барса» не сумела пробиться в четвертьфинал впервые с 2007-го.

Спокойная победа «Ливерпуля» на классе

В другом матче игрового дня перед «Лейпцигом» стояла менее тяжёлая задача. Действующему полуфиналисту ЛЧ предстояло на выезде отыграть два мяча у «Ливерпуля» после домашнего поражения — 0:2. При этом встреча оказалась лишь формально гостевой для них, поскольку проходила в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Так или иначе, подопечным Юргена Клоппа, испытывающим серьёзные проблемы в АПЛ, удалось добиться очередного успеха в главном еврокубке. Они вновь дважды огорчили венгра Петера Гулачи, игравшего фактически на родном для себя стадионе.

«Ливерпуль» начал матч с высокого прессинга, к которому соперник оказался не готов. В результате гости за весь первый тайм создали один по-настоящему опасный момент. На десятой минуте Дани Ольмо сильно пробил из пределов штрафной, но Алисон Бекер в красивом прыжке спас свою команду.

Номинальные хозяева также имели не слишком много шансов отличиться, тем не менее Гулачи приходилось вступать в игру намного чаще визави. Например, вспоминается загубленный Мохаммедом Салахом выход один на один.

Но во втором тайме «Ливерпулю» удалось снять все вопросы о победителе противостояния буквально в течение пяти минут. Сначала Мохаммед Салах в штрафной красиво обыграл защитника и точно пробил в ближний угол. Для египтянина данный гол — 25-й в текущем сезоне во всех турнирах.

Затем Садио Мане замкнул прострел с фланга. Примечательно, что сенегалец забил уже 12-й мяч в плей-офф ЛЧ в карьере и остановился в шаге от обладателя рекорда по этому показателю Криштиану Роналду.

«Лейпцигу» же так и не удалось распечатать недавно пережившего смерть отца Алисона, который провёл 16-й сухой матч в главном еврокубке с момента дебюта в турнире в сентябре 2017-го.