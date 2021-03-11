«Ливерпуль» победил «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Английский «Ливерпуль» на выезде взял верх над немецким «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» победил «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
  • Reuters

Игра состоялась в Будапеште и завершилась со счётом 2:0.

На 70-й минуте отличился Мохамед Салах, а через четыре минут преимущество «красных» удвоил Садио Мане.

В первой игре «Ливерпуль» одолел соперника с таким же счётом. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в следующую стадию турнира по сумме двух матчей.

Ранее сообщалось, что «Порту» проиграл «Ювентусу», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, забив два мяча на выезде.

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