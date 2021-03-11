«Ливерпуль» победил «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
- Reuters
Игра состоялась в Будапеште и завершилась со счётом 2:0.
На 70-й минуте отличился Мохамед Салах, а через четыре минут преимущество «красных» удвоил Садио Мане.
В первой игре «Ливерпуль» одолел соперника с таким же счётом. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в следующую стадию турнира по сумме двух матчей.
Ранее сообщалось, что «Порту» проиграл «Ювентусу», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, забив два мяча на выезде.