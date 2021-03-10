Туринский «Ювентус» одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.

Напомним, что первая игра между командами завершилась со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух матчей туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов.

Как сообщает Twitter Squawka Football, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые за 15 лет дважды подряд не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В последний раз Роналду дважды вылетал из Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2004/05 и 2005/06.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.