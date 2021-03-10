Роналду впервые за 15 лет дважды подряд не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Роналду впервые за 15 лет дважды подряд не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • © REUTERS/Massimo Pinca

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.

Напомним, что первая игра между командами завершилась со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух матчей туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов.

Как сообщает Twitter Squawka Football, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые за 15 лет дважды подряд не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В последний раз Роналду дважды вылетал из Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2004/05 и 2005/06.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить