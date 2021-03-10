«Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Встреча проходила на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине и завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.
В составе туринской команды дублем отметился Федерико Кьеза. Ещё один мяч на свой счёт записал Адриен Рабьо.
В составе «Порту» оба мяча забил Сержиу Оливейра.
Напомним, что первая игра между двумя командами завершилась со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух матчей туринцы вылетели из Лиги чемпионов.
Как сообщает Twitter Opta Paolo, «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов. Туринский клуб впервые в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов выбыл на стадии 1/8 финала в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне туринцы на стадии 1/8 уступили «Лиону».
Ранее сообщалось, что «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.