«Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов

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Туринский «Ювентус» одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине и завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.

В составе туринской команды дублем отметился Федерико Кьеза. Ещё один мяч на свой счёт записал Адриен Рабьо.

В составе «Порту» оба мяча забил Сержиу Оливейра.

Напомним, что первая игра между двумя командами завершилась со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух матчей туринцы вылетели из Лиги чемпионов.

Как сообщает Twitter Opta Paolo, «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов. Туринский клуб впервые в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов выбыл на стадии 1/8 финала в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне туринцы на стадии 1/8 уступили «Лиону».

Ранее сообщалось, что «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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