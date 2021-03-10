Пирло ответил на вопрос о своей отставке после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов
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Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.
Напомним, что первая игра между двумя командами завершилась со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух матчей туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов.
После игры главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о своей отставке.
«Я тренер «Ювентуса», меня привлекли для более широкого подхода, проекта, который всегда должен был развиваться в течение нескольких лет, поэтому меня это не волнует», — приводит слова Пирло Football Italia.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.