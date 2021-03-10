Пирло ответил на вопрос о своей отставке после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.

Напомним, что первая игра между двумя командами завершилась со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух матчей туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов.

После игры главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о своей отставке.

«Я тренер «Ювентуса», меня привлекли для более широкого подхода, проекта, который всегда должен был развиваться в течение нескольких лет, поэтому меня это не волнует», — приводит слова Пирло Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.