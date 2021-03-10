Сотрудник «Порту» оскорбил Роналду после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом»

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Фернанду Сауль, диктор домашнего стадиона «Порту» и сотрудник отдела португальского клуба по работе с болельщиками, оскорбил нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сотрудник «Порту» оскорбил Роналду после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом»
  • Reuters

«Мы отомстили ворам из Италии. Отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на нашем стадионе! «Порту» — наша гордость. Жду новое видео от Долорес (матери Роналду. — RT) и его беззубой семьи», — приводит слова Сауля Record со ссылкой на сториз его Instagram.

Позднее он удалил оскорбительные публикации.

Минувшая встреча прошла в Турине и завершилась в дополнительное время со счётом 3:2 в пользу хозяев, но по итогам двух матчей, согласно правилу выездного гола, дальше прошёл «Порту», так как в первой игре на своём поле португальцы победили со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые за 15 лет дважды подряд не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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