Возвращение Промеса, борьба «Краснодара» за серебро, будущее Семака в «Зените»: главные интриги второй части сезона РПЛ

26 февраля после зимней паузы возобновится проведение чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Сергей Семак постарается сохранить за собой пост главного тренера и помочь «Зениту» в третий раз выиграть золотые медали, а «Локомотив» — занять место в верхней части таблицы и не допустить повторения антирекорда восьмилетней давности. Квинси Промес попытается реанимировать карьеру в «Спартаке», а «Краснодар» — впервые в истории завоевать серебро. 10 главных интриг перед рестартом РПЛ — в материале RT.

Доиграет ли «Тамбов» сезон до конца?

Возможное снятие «Тамбова» с чемпионата стало одной из самых резонансных историй в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. На протяжении нескольких месяцев клуб находился в шаге от того, чтобы отказаться от продолжения выступлений, но общими силами его всё же удалось реанимировать. Лига досрочно выплатила средства, положенные от будущих обязательных выплат, а другие представители первенства предоставили игроков в аренду. Суммарно коллектив пополнили более 20 спортсменов (не считая собственных воспитанников).

Однако говорить о том, что в истории с «Тамбовом» поставлена точка, пока рано. Ещё неделю назад вновь появлялись слухи о его возможном снятии с первенства. Однако примерно тогда же футболисты стали отзывать претензии к клубу. Финансовая ситуация продолжает оставаться нестабильной, и не исключено, что спустя несколько недель она вновь обострится. Подобное развитие событий допускают и в РПЛ, отмечая, что однозначного ответа на вопрос относительно судьбы «волков» у них нет.

Сумет ли Газизов реабилитироваться за неудачу в «Спартаке»?

Зимой широко обсуждалось возвращение Шамиля Газизова в «Уфу». На данный момент бывший генеральный директор ещё не занял должность в клубе, но «находится рядом с командой, помогает и советует». Безусловно, именно с его приходом можно связывать и аренду у «Спартака» его протеже Остона Урунова. Причём башкирский коллектив, по данным СМИ, обладает и правом приоритетного выкупа полузащитника, который обойдётся ему в €3 млн.

Стоит отметить, что Газизов решил вернуться в крайне важный момент. «Уфа» находится на предпоследнем, 15-м месте в таблице и на одно очко отстаёт от зоны стыковых матчей. Умение функционера находить недорогостоящих талантливых футболистов как никогда нужно клубу, ведь на кону фактически стоит прописка в РПЛ. Если Урунов совместно с пришедшими зимой Олегом Ивановым, Морицом Бауэром и Парфе Бизозой сумеют хорошо проявить себя и помочь коллективу спастись, то Шамиль реабилитируется за провал в «Спартаке» и быстро вернёт себе реноме одного из самых эффективных управленцев в лиге.

Сделает ли Слуцкий шаг вперёд с «Рубином»

Первый год в «Рубине» получился довольно успешным для Леонида Слуцкого. Наставник сумел выполнить главную задачу и сохранить прописку в РПЛ, а в нынешнем чемпионате рассчитывает продолжить движение наверх. За 11 туров до конца команда занимает девятое место, но всего на пять очков отстаёт от зоны еврокубков.

Сам Слуцкий отмечал, что нынешний «Рубин» способен занимать места с четвёртого по десятое в Премьер-лиге, и наверняка постарается выполнить программу-максимум. Но если подобные перспективы и кажутся чересчур оптимистичными, то шестая-седьмая строчка — задача вполне выполнимая. С учётом того, что в последний раз казанцы завершали сезон в верхней части таблицы в 2015-м, в клубе наверняка будут довольны. Что касается самого специалиста, то для него это станет серьёзным подспорьем в плане психологии. После неудач в «Халле» и «Витессе» ему необходимо почувствовать уверенность не только в своих силах, но и в способности демонстрировать результат на дистанции.

Сможет ли «Ростов» провести вторую часть сезона лучше первой?

В отличие от возвращающей былые позиции команды из Татарстана, «Ростов» на протяжении последних лет входит в число сильнейших коллективов страны и стабильно борется за места в еврокубках. По ходу прошлого первенства он рассматривался как один из претендентов на медали, но провалил вторую часть чемпионата и остался лишь пятым. Безусловно, виной тому во многом был коронавирус, но это не отменяет общей тенденции. При Валерии Карпине жёлто-синие успешно начинают, но не могут удержать высокий темп.

С учётом последних событий, прервать традицию будет крайне сложно. Ещё по ходу сезона «Ростов» расстался с несколькими ключевыми исполнителями, а зимой лишился одного из самых креативных футболистов — Роман Ерёменко расторг контракт и по семейным обстоятельствам вернулся в Финляндию. С учётом этого, крайне любопытно, каким образом Карпин перестроит игру команды и будет ли та способна на равных конкурировать с лидерами РПЛ. Нынешний чемпионат уже показал, что непопадание в еврокубки может стать поводом для распродажи внутри клуба. И не исключено, что в будущем это может повториться.

Решит ли приход Промеса проблему «Спартака» в средней линии?

Переход Квинси Промеса стал самым громким и обсуждаемым в РПЛ в рамках зимнего периода дозаявок. За сутки до закрытия трансферного окна «Спартак» наконец достиг соглашения с «Аяксом» и добился возвращения в состав одного из главных творцов чемпионства 2017 года. Однако пока неизвестно, можно ли считать это однозначно удачным решением и способен ли голландец преобразить игру коллектива.

Свой уровень Промес за последние годы не смог подтвердить разве что в «Севилье», где был вынужден играть латераля. При этом в качестве левого вингера он по-прежнему очень продуктивен, что подтверждают 22 гола и шесть передач в 53 матчах за «Аякс». Вопрос лишь в том, сможет ли он выступать в любимом амплуа в «Спартаке» или будет вынужден перестраиваться в зависимости от требований Доменико Тедеско?

Немец предпочитает действовать по схеме с тремя центральными защитниками, в которой за левую бровку целиком и полностью отвечают Айртон или Виктор Мозес. Как показал испанский опыт, на этой позиции Промес неспособен проявить свои лучшие качества. Таким образом, остаётся место под нападающими, которое обычно занимал Зелимхан Бакаев. Однако на нём тот также играл нечасто. При этом не стоит исключать, что Тедеско решится на смену формации ради голландской звезды. В кубковом матче с «Динамо» он уже опробовал расстановку 4-4-2, а место левого хавбека вполне может быть уготовано для Квинси.

Продолжит ли «Динамо» прогрессировать при Шварце?

Назначение Сандро Шварца на должность главного тренера «Динамо» быстро заслужило положительные отзывы не только со стороны болельщиков, но и экспертов. При немецком специалисте возросло не только количество набранных очков в среднем за матч (1,625 вместо 1,55), но также и число ожидаемых голов. Если в девяти встречах под руководством Кирилла Новикова показатель xG составлял 9,48 (девятое место в лиге), то в восьми под началом Шварца — 13,65 (четвёртое). Экс-наставник «Майнца» сделал игру команды более осмысленной и атакующей, а также сумел раскрепостить молодых футболистов. В основе плотно основался 21-летний Вячеслав Грулёв, а его сменщиком стал ещё более юный Константин Тюкавин. При этом он уже успел оправдать доверие специалиста, эффектно забив пяткой в ворота «Спартака» в Кубке.

Вопрос лишь в том, сумеет ли Шварц продолжать работать на столько высоком уровне и сохранить контакт с подопечными. Если всё пойдёт хорошо, то «Динамо» имеет все шансы уже в нынешнем сезоне плотно обосноваться в числе лидеров РПЛ. Причём есть возможность добиться подобного результата не за счёт дорогостоящих покупок, а за счёт прогресса молодёжи. Не исключено, что Сандро сумеет разглядеть талант в ком-либо ещё, помимо вышеназванных Грулёва и Тюкавина.

Сумеет ли «Краснодар» впервые в истории занять второе место?

Для подопечных Мурада Мусаева нынешний сезон начался не очень удачно. На протяжении первой половины коллектив заметно лихорадило, а после 14-ти туров он занимал десятое место в таблице. Однако в оставшихся встречах «Краснодар» одержал четыре победы и вернулся в борьбу за медали. А с учётом проблем ряда соперников, лучший шанс преодолеть ранее неприступный барьер вряд ли представится в обозримом будущем.

На данный момент «Краснодар» имеет в своём активе 30 очков, а отрыв от второго места составляет семь. На первый взгляд, он кажется уж слишком большим, но оппоненты наверняка предоставят достаточно шансов сократить отставание. Сложно предсказать, как на результаты «Спартака» повлияет скорое расставание с Тедеско, «Ростов» и «Динамо» не отличаются стабильностью, а «Сочи» вряд ли имеет достаточный запас прочности для борьбы за тройку. Что касается «Локомотива», то он располагается на восьмой строчке и вряд ли будет бороться за награды.

Избежит ли «Локомотив» повторения антирекорда?

С учётом нынешнего состояния, железнодорожники вряд ли сумеют не то, что повторить результат последних чемпионатов и взять серебро, но даже побороться за медали. Заключительную часть осенне-зимнего отрезка «Локомотив» провёл неудачно и потерпел пять поражений в восьми матчах, а последние два и вовсе уступил с общим счётом 2:8. За 11 туров до конца подопечные Марко Николича занимают восьмую строчку в таблице с 28 баллами, и, если принимать во внимание продвинутую статистику, находятся на своём месте. По ожидаемым очкам (27,25) и голам (24,93) они идут восьмыми, а по ожидаемым пропущенным мячам — десятыми (24,35).

Стоит отметить, что определённые предпосылки для улучшения результатов всё же есть. В центр обороны за €2,5 млн (по данным Transfermarkt) был приобретён опытный Пабло, а опорник Дмитрий Баринов восстановился от травмы, да ещё и пропала необходимость тратить силы на еврокубки. Но всё это вряд ли можно назвать гарантиями успеха. Кандидатура Николича по-прежнему вызывает вопросы у многих экспертов и лучший способ снять их — ударно провести вторую часть первенства. Ведь в противном случае железнодорожники рискуют не только остаться без выступлений в Европе, но и повторить свой худший результат в чемпионате России. В сезоне-2012/13 «Локомотив» стал лишь девятым. И это при том, что после 19 туров он имел в активе на три очка больше, чем сейчас.

Окажется ли зимняя трансферная кампания ЦСКА удачнее летней?

Исходя из положения команд в таблице, главным претендентом на серебряные медали является ЦСКА. Подопечные Виктора Гончаренко на два балла опережают ближайших преследователей из «Спартака» и всего на четыре отстают от действующих чемпионов из «Зенита». И всё это несмотря на летнюю трансферную кампанию, которую многие оценили как провальную. По информации Transfermarkt, армейцы потратили на новичков суммарно €30 млн, но лишь самый недорогостоящий из них (Бахтиёр Зайнутдинов, €2 млн) смог проявить себя с лучшей стороны. Чидера Эджуке пока запомнился только неординарными скоростными данными, Бруно Фукс провёл на поле 12 минут, после чего получил тяжёлую травму, а Адольфо Гайч уже зимой был отдан в аренду «Беневенто».

Зимой красно-синие гораздо бережнее распоряжались средствами, но всё равно не обошлись без усиления. За €1,5 млн был куплен перспективный хавбек норвежского «Стабека» Эмиль Бохинен, но главным событием стало приглашение Саломона Рондона. Бывший форвард «Зенита» перешёл в ЦСКА на правах аренды до конца первенства. Если зимние приобретения проявят себя лучше летних, то армейцы не только останутся фаворитами в споре за серебро, но и смогут побороться за золото.

Спасёт ли Семака от отставки третье подряд чемпионство?

Главным претендентом на победу по-прежнему остаётся «Зенит». В концовке первой части сезона подопечные Сергея Семака наглядно продемонстрировали, насколько уверенно выступают в национальном чемпионате, когда лишены мотивации в еврокубках. В связи с этим, есть все основания полагать, что второй отрезок будет проведён не менее успешно, а петербуржцы выиграют третье первенство РПЛ подряд. Стоит отметить, что в XXI веке подобное не удавалось ни одной команде.

Вопрос лишь в том, поможет ли это Семаку сохранить свой пост. Не секрет, что в руководстве «Зенита» большое внимание уделяют выступлениям в еврокубках и во многом именно для этого приобретают дорогостоящих футболистов. Именно под Лигу чемпионов покупались Малком и Вендел, да и решение фактически произвести размен Бранислава Ивановича на Деяна Ловрена продиктовано данными целями. Возрастной серб уже не мог играть на высоких скоростях, что пагубно отражалось на результатах на европейской арене.

Однако при нынешнем наставнике «Зенит» ни разу не сумел не то, что пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но даже подняться выше четвёртого места в группе. В прошлом сезоне кампания завершилась сокрушительным поражением в гостях от «Бенфики» (0:3), а в нынешнем петербуржцы набрали всего один балл, а шансов на выход в 1/8 финала лишились уже после четвёртого тура. Неудивительно, что ещё осенью появились слухи о возможной отставке Семака и далеко не факт, что третье побед золото РПЛ сможет уберечь его от увольнения.