Мурзагулов заявил, что Газизов вернулся в «Уфу»

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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что Шамиль Газизов вернулся к работе в башкирском футбольном клубе, но его должность пока не определена.
Мурзагулов заявил, что Газизов вернулся в «Уфу»
  • © Ростислав Мурзагулов
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«В данном случае пока нельзя говорить о должностях, собственно, этот вопрос не волнует ни его, ни меня. Главное, что «Уфа» — это родной клуб для него, а он родной для клуба человек. С этого дня мы обсуждаем все наши проблемы, вопросы, задачи, для нас это самый важный момент. Мы принципиально договорились, потому что он продолжает помогать нам, а в каком качестве, определим позже, неважно, как это будет называться. Безусловно, и ближайшие трансферы мы будем с ним обсуждать», — цитирует Мурзагулова РИА Новости.

Газизов работал в «Уфе» с 2012 по 2020 год. В июле 2020-го функционер был назначен генеральным директором московского «Спартака», но 8 декабря он покинул должность.

Ранее в «Уфе» прокомментировали возможное возвращение Урунова из «Спартака».

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