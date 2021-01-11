В «Уфе» прокомментировали возможное возвращение Урунова из «Спартака»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.

«Этот случай из той оперы, когда мы были бы рады что-то сказать о нём, но каждое слово может быть неверно истолковано, поэтому комментарий о нём придержу при себе. Конечно, Остон — человек, который усилит любой клуб России. В том числе и «Спартак», — приводит слова Мурзагулова ТАСС.

20-летний хавбек сборной Узбекистана, перешедший из «Уфы» в «Спартак» летом 2020 года, сыграл в девяти матчах за московский клуб, лишь в двух из которых выходил на поле в стартовом составе, и записал в свой актив один гол.

Ранее появилась информация, что Урунов может вернуться в «Уфу».