Алаев считает нереалистичным вариант с сокращением РПЛ до 12 команд

Новоизбранный президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев высказал мнение о возможном изменении формата Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я считаю, что вариант с 12 командами нереалистичен. Учитывая, сколько в стране стадионов и что стоит задача развития футбола. Сложно будет объяснить губернаторам, что лига закрывается», — приводит слова Алаева «РБ-Спорт».

На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов. По информации СМИ, одним из вариантов реформирования формата лиги является сокращение числа участников до 12.

Ранее Алаев высказался о реформировании ФНЛ.