Алаев считает нереалистичным вариант с сокращением РПЛ до 12 команд
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«Я считаю, что вариант с 12 командами нереалистичен. Учитывая, сколько в стране стадионов и что стоит задача развития футбола. Сложно будет объяснить губернаторам, что лига закрывается», — приводит слова Алаева «РБ-Спорт».
На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов. По информации СМИ, одним из вариантов реформирования формата лиги является сокращение числа участников до 12.
Ранее Алаев высказался о реформировании ФНЛ.