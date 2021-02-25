Алаев высказался о возможном реформировании ФНЛ

Новоизбранный президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев высказал мнение о возможной реформе турнира.

«Есть ли столько клубов, чтобы было разделение ФНЛ на две зоны по 16 клубов? Я полагаю, что сейчас на этот вопрос не ответит никто. Точного анализа нет. То, что этот формат имеет право на жизнь в перспективе, это точно. Я говорил на пресс-конференции, что нет смысла делать реформу для галочки. Много разговоров про формат. Нет аналитики. Наша задача сейчас — внимательно всё это смотреть», — приводит слова Алаева «РБ-Спорт».

Он допустил возможность введения плей-офф в ФНЛ уже в следующем сезоне.

«Но, как мне кажется, пока клубы остановятся на варианте в 22 команды-участницы. Мы обсуждали разные варианты плей-офф. Так, плей-офф среди команд, претендующих на стыки и на борьбу за выживание», — добавил Алаев.

Алаев был избран президентом ФНЛ 25 февраля. За его кандидатуру проголосовали 19 представителей клубов лиги.

Ранее сообщалось, что глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин поздравил Алаева с избранием на пост президента ФНЛ.