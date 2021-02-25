Прядкин поздравил Алаева с избранием на пост президента ФНЛ

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением об избрании Александра Алаева на пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Прядкин поздравил Алаева с избранием на пост президента ФНЛ
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Конечно, обсуждали с ним многое. Часто общались с ним на тему его предвыборной программы. Поздравляю его. Обсуждали, как можем в том числе повысить значимость ФНЛ, наладить более тесное взаимодействие с РПЛ. В том числе с точки зрения лицензирования. Ряд совместных проектов у нас уже есть», — сказал Прядкин в ходе пресс-конференции.

Ранее глава РПЛ ответил, когда будет опубликовано полное расписание матчей заключительной части сезона-2020/21 чемпионата России по футболу.

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