Прядкин: РПЛ не участвовала в переговорах между клубами по аренде футболистов в «Тамбов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил, играла ли лига роль посредника в переговорах клубов по вопросу передачи футболистов в аренду «Тамбову».

«Мы не участвовали в этом, не выбирали игроков. Тут должен принимать решение тренер. Договорённость между клубами была о помощи. Где-то люди были заинтересованы получать игровую практику. Спортивный директор «Тамбова» вёл переговоры с другими клубами на предмет наличия футболистов. У кого была возможность, тот сделал это. Люди получат игровую практику и вернутся обратно», — заявил Прядкин в ходе пресс-конференции.

Ранее Прядкин высказал своё мнение о появившейся в СМИ информации, что арбитры будут получать денежную премию по итогам сезона.