Прядкин прокомментировал информацию о внедрении системы финансовой мотивации арбитров

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал своё мнение о появившейся в СМИ информации, что арбитры будут получать денежную премию по итогам сезона.
Прядкин прокомментировал информацию о внедрении системы финансовой мотивации арбитров
  • Pixabay

«Это конфиденциальная информация. К нам обратился Ашот Хачатурянц (глава судейского комитета Российского футбольного союза. — RT), чтобы клубы рассмотрели возможность введения данной меры. Все поддержали, но попросили создать рабочую группу, чтобы более детально проработать механизмы. Судейский комитет считает, что всё это должно быть независимо от клубов. Всё находится в рабочем режиме», — заявил Прядкин в ходе пресс-конференции, посвящённой возобновлению проведения чемпионата России.

Ранее Прядкин поделился мнением об избрании Александра Алаева на пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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