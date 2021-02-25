Рондон: «Зенит» исторически ведёт борьбу за чемпионство с ЦСКА
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«Мы все помним наши замечательные противостояния «Зенита» и ЦСКА. Хочу отметить, что, когда мы выходили на матч с ЦСКА, мы всегда выходили против команды — лидера чемпионата, которая борется за самые высокие места. ЦСКА был очень хорошо организован и очень хорошо играл. Поэтому те матчи выделяются накалом и напряжённостью», — сказал Рондон в интервью YouTube-каналу ЦСКА.
Нападающий отметил, что «Зенит» исторически ведёт борьбу за чемпионство с ЦСКА.
«Надеюсь, с моим участием ЦСКА станет чемпионом», — добавил он.
Соломон Рондон играл за петербургский «Зенит» в период с 2014 по 2015 год. В 37 матчах за «Зенит» нападающий забил 20 мячей.
Ранее сообщалось, что Рондон перешёл из «Далянь Ифан» в московский ЦСКА на правах аренды.