Рондон: «Зенит» исторически ведёт борьбу за чемпионство с ЦСКА

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Нападающий московского ЦСКА и сборной Венесуэлы Хосе Саломон Рондон высказался о противостоянии с петербургским «Зенитом».
Рондон: «Зенит» исторически ведёт борьбу за чемпионство с ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Мы все помним наши замечательные противостояния «Зенита» и ЦСКА. Хочу отметить, что, когда мы выходили на матч с ЦСКА, мы всегда выходили против команды — лидера чемпионата, которая борется за самые высокие места. ЦСКА был очень хорошо организован и очень хорошо играл. Поэтому те матчи выделяются накалом и напряжённостью», — сказал Рондон в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Нападающий отметил, что «Зенит» исторически ведёт борьбу за чемпионство с ЦСКА.

«Надеюсь, с моим участием ЦСКА станет чемпионом», — добавил он.

Соломон Рондон играл за петербургский «Зенит» в период с 2014 по 2015 год. В 37 матчах за «Зенит» нападающий забил 20 мячей.

Ранее сообщалось, что Рондон перешёл из «Далянь Ифан» в московский ЦСКА на правах аренды.

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