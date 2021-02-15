ЦСКА объявил об аренде Рондона
- @salorondon23
Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение с игроком рассчитано до окончания сезона. Форвард уже присоединился к команде на сборе в Кампоаморе и провёл первую тренировку.
Рондон известен в России по выступлениям за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».
В нынешнем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах за «Далянь Ифан» и забил девять мячей.
Ранее норвежский полузащитник Эмиль Бохинен поделился эмоциями от подписания контракта с ЦСКА.