ЦСКА объявил об аренде Рондона

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Венесуэльский нападающий китайского «Далянь Ифан» Хосе Саломон Рондон перешёл на правах аренды в московский футбольный клуб ЦСКА.
ЦСКА объявил об аренде Рондона
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Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение с игроком рассчитано до окончания сезона. Форвард уже присоединился к команде на сборе в Кампоаморе и провёл первую тренировку.

Рондон известен в России по выступлениям за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».

В нынешнем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах за «Далянь Ифан» и забил девять мячей.

Ранее норвежский полузащитник Эмиль Бохинен поделился эмоциями от подписания контракта с ЦСКА.

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