Гол Жиру «ножницами», достижения Левандовски и Мусиалы: «Челси» и «Бавария» добились гостевых побед в 1/8 финала ЛЧ

«Челси» на нейтральном поле одержал победу над «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Номинальные гости владели колоссальным территориальным преимуществом, а исход встречи решил феноменальный удар через себя в исполнении Оливье Жиру. В то же время на Олимпийском стадионе в Риме «Бавария» крупно обыграла «Лацио». Джамал Мусиала стал вторым самым юным автором гола в истории турнира, а Роберт Левандовски обошёл Рауля в гонке лучших бомбардиров.

Глухая оборона «Атлетико»

Данное противостояние обещало стать напряжённым и крайне любопытным с точки зрения тактики, а одна из главных интриг состояла в том, по какой схеме предпочтёт сыграть «Атлетико». Если «Челси» при Томасе Тухеле ни разу не отходил от формации с тремя центральными защитниками, то мадридцы по ходу неудачной встречи с «Леванте» перестроились на расстановку с двумя игроками в центре обороны. Можно было предположить, что отсутствие Хосе Марии Хименеса и Кирана Триппьера вынудит Диего Симеоне вновь обратиться к более классическому варианту, но тренер поступил иначе. В середине оказались Марио Эрмосо, Фелипе и Стефан Савич, а роли латералей на себя взяли Тома Лемар и Маркос Льоренте.

Помимо тактики, важную роль сыграла и психология. Решением УЕФА встреча была перенесена из Мадрида в Бухарест, что фактически лишило «Атлетико» преимущества собственного поля. Стало ли это причиной столь неудачного выступления или нет — непонятно, но на стадионе «Националь» подопечные Симеоне смотрелись крайне невразумительно. За все 90 минут номинальные хозяева ни разу не потревожили Эдуара Менди и позволили тому выйти в лидеры Лиги чемпионов по числу сухих матчей (пять). Правда, сенегалец в начале чуть было сам не привёз гол в собственные ворота после паса назад от Сесара Аспиликуэты.

За исключением завершившейся опасным прострелом контратаки с участием Луиса Суареса «Атлетико» практически не создал опасных моментов, почти всю встречу проведя в глухой обороне. Вплоть до 69-й минуты мадридцы владели мячом лишь 30% времени и практически не пытались вернуть себе инициативу. Оживиться их заставил лишь гол Оливье Жиру, оформленный после удара через себя. Поначалу взятие ворот вызвало споры, ведь француз находился в положении вне игры. Но после многочисленных просмотров эпизода стало понятно, что форвард получил пас не от партнёра по команде, а от защитника Марио Эрмосо. В результате главный арбитр Феликс Брых указал на центр.

Концовку «Атлетико» провёл в более атакующем стиле. В течение двух минут на поле появились арендованные у «Лиона» и «Арсенала» Мусса Дембеле и Лукас Торрейра, а также Ренан Лоди и Витоло, вследствие чего номинальные хозяева перестроились на схему 4 — 4 — 2, но статистика ударов по воротам не изменилась. «Челси» одержал победу в гостях, а ложкой дёгтя для гостей стали лишь жёлтые карточки Мэйсона Маунта и Жоржиньо, из-за которых оба не смогут выйти на поле в ответном матче.

Отдельно стоит отметить Томаса Тухеля. Немец не только одержал шестую победу в восьми первых матчах у руля «Челси» с общим счётом 10:2, но также стал лишь третьим тренером в истории, с победы дебютировавшим у руля синих в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее подобное удавалось Роберто ди Маттео и Гусу Хиддинку.

Доминирование «Баварии»

На бумаге действующий победитель Лиги чемпионов считался явным фаворитом в противостоянии с «Лацио», если бы не одно но. Из-за различных травм Ханс-Дитер Флик не мог рассчитывать на шестерых исполнителей, половину из которых можно смело назвать представителями основы. Отсутствие Бенжамена Павара, Сержа Гнабри и Томаса Мюллера заставило наставника пойти на серьёзные перестановки. Так, в полузащите появился Джамал Мусиала, а на правом краю обороны — Никлас Зюле.

Зюле довольно уверенно смотрелся на краю и регулярно подключался к атакам, а Мусиала и вовсе зажёг собственное имя на табло. На 24-й минуте он эффектным дальним ударом поразил ворота Пепе Рейны и сделал самому себе подарок на 18-летие, которое отметит через три дня после игры. Помимо прочего, англичанин стал одним из самых молодых футболистов, когда-либо отличавшихся в плей-офф Лиги чемпионов. По этому показателю он уступил лишь экс-форварду «Барселоны» Бояну Кркичу, огорчившему «Шальке» в возрасте 17 лет 217 дней.

Правда, гол Мусиалы не стал первым в матче. За 15 минут до этого своё веское слово сказал лучший футболист сезона-2019/20 по версии УЕФА. Матео Мусаккио допустил грубейшую ошибку и фактически вывел Роберта Левандовски один на один с собственным вратарём. Левандовски забил свой 72-й мяч в Лиге чемпионов, что позволило ему обойти легенду «Реала» Рауля и выйти на третье место в списке лучших бомбардиров турнира. Больше голов лишь в активе Лионеля Месси (119) и Криштиану Роналду (134).

Тренер хозяев Симоне Индзаги постарался перестроить игру коллектива и обратился к заменам. Вместо продолжавшего ошибаться Мусаккио на поле появился левый хавбек Сенад Лулич, вследствие чего римляне перешли на схему с двумя центральными защитниками. Правда, это не помогло.

Сначала Кингсли Коман завершил сольный прорыв мощным ударом, а Лерой Зане сыграл на добивании, после чего уже сам немец организовал очередной гол. Передача предназначалась Альфонсо Дэвису, но Франческо Ачерби не позволил канадцу отличиться и сам срезал мяч в сетку.

Поведя в счёте с разницей в четыре гола, «Бавария» сбавила обороты и перешла в режим экономии энергии, за что и поплатилась. В оставшееся время «Лацио» был довольно опасен на контратаках, нанёс в два с половиной раза больше ударов по воротам (10:4) и даже отквитал один мяч. Хоакин Корреа в одиночку прорвался через оборонительные ряды оппонента и расправился с Мануэлем Нойером. Но класса мюнхенцев оказалось более чем достаточно, чтобы сохранить победный счёт и практически снять все вопросы о путёвке в четвертьфинал.