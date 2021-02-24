«Бавария» на выезде разгромила «Лацио» в первом матче плей-офф ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над римским «Лацио» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Риме и завершилась в пользу гостей — 4:1.

На девятой минуте немецкий коллектив вывел вперёд Роберт Левандовски, на 24-й минуте преимущество «Баварии» удвоил Джамал Мусиала, а на 42-й счёт до разгромного довёл Лерой Зане.

После перерыва игрок хозяев Франческо Ачерби отправил мяч в собственные ворота, а затем его партнёр по команде Хоакин Корреа отыграл один гол.

Ответная игра состоится в Мюнхене 17 марта.

Ранее сообщалось, что Мусиала стал самым молодым англичанином, забивавшим в ЛЧ.