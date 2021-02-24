«Бавария» на выезде разгромила «Лацио» в первом матче плей-офф ЛЧ
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Встреча прошла в Риме и завершилась в пользу гостей — 4:1.
На девятой минуте немецкий коллектив вывел вперёд Роберт Левандовски, на 24-й минуте преимущество «Баварии» удвоил Джамал Мусиала, а на 42-й счёт до разгромного довёл Лерой Зане.
После перерыва игрок хозяев Франческо Ачерби отправил мяч в собственные ворота, а затем его партнёр по команде Хоакин Корреа отыграл один гол.
Ответная игра состоится в Мюнхене 17 марта.
Ранее сообщалось, что Мусиала стал самым молодым англичанином, забивавшим в ЛЧ.