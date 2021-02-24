Райола считает, что футболист «Боруссии» Холанд станет одной из главных звёзд десятилетия

Известный агент Мино Райола высказался о потенциале своего клиента, форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Очевидно, что все видят в Эрлинге одну из потенциальных новых звёзд будущего, потому что сложно делать то, что делает он, на таком уровне в таком возрасте. Он станет одной из звёзд следующего десятилетия», — цитирует Райолу BBC.

По его мнению, нет ни одного функционера в мире, который бы не хотел видеть Холанда в своей команде, а также Райола заявил, что максимум 10 клубов могут позволить себе купить норвежского игрока на данный момент.

Ранее сообщалось, что Холанд подарил Хабибу Нурмагомедову футболку с автографом.