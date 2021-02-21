Спорная ничья Чудинова, эффектный нокаут Дацика и первый успех Кокляева: чем завершился вечер бокса «Короли ринга»

Россиянин Фёдор Чудинов разошёлся миром с малавийцем Айзеком Чилембой в главном поединке турнира. Причём мирный исход получился достаточно спорным. Стронгмен Михаил Кокляев благодаря решению судей оказался сильнее блогера Артёма Тарасова и одержал первую победу в профессиональном боксе. А скандально известный боец Вячеслав Дацик в четвёртом раунде отправил в эффектный нокаут камерунца Тайсона Дижона. Чем запомнился вечер «Короли ринга» — в материале RT.

«Фрик-шоу» из трёх боёв

Вечера бокса «Короли ринга» в подмосковном Красногорске болельщики ждали с огромным интересом. И пусть многие любители спорта относятся к подобным соревнованиям, которые называют также «фрик-шоу», с изрядной долей скепсиса, турнир всё же вызывал определённый ажиотаж.

Во-первых, у главного боя была вполне серьёзная вывеска. Экс-чемпион мира Фёдор Чудинов, обладатель титула WBA Gold во втором среднем весе, встречался с Айзеком Чилембой, который трижды дрался с россиянами за чемпионство (Сергей Ковалёв, Дмитрий Бивол, Максим Власов) и во всех трёх случаях терпел поражение.

Остальные поединки как раз можно было назвать частью непосредственно «фрик-шоу». Так, Михаил Кокляев, в ноябре 2019-го без шансов уступивший Александру Емельяненко, должен был сойтись с блогером Артёмом Тарасовым. Причём известный стронгмен весил на 60 кг больше оппонента.

В свою очередь, Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан, побывавший в заключении, а также проходивший лечение в психиатрической клинике, сошёлся с камерунцем Тайсоном Дижоном. Наконец, ещё один боец с криминальным прошлым, Максим Новосёлов, встретился с пауэрлифтером Денисом Вильдановым, обладателем звания «Самый большой бицепс в России».

Победа Новосёлова над 190-килограммовым соперником

Собственно, именно с поединка последних и стартовал основной кард турнира. Бой можно было спокойно назвать самым тяжёлым в программе, ведь суммарный вес соперников составил 329 кг, при этом Новосёлов значительно легче Вильданова (139 кг против 190 кг). Для обоих эта встреча стала дебютной в профессиональном боксе.

Изначально сложно было представить, как столь массивные спортсмены будут выглядеть на ринге, несмотря на то что им предстояло провести всего четыре раунда по две минуты. Тем не менее оба вели себя достаточно активно и наносили тяжёлые акцентированные удары. После одного из таких Максим едва не оказался в нокауте.

Однако более лёгкий вес в последнем раунде пошёл Новосёлову на пользу. У Вильданова закончились силы и он позволил оппоненту добить себя у канатов.

«Получилось чудесно для меня, для соперника — не очень. Но мне понравилось. Ещё один кубок теперь мой. Полупрофессиональный у меня есть, а теперь — профессиональный. Я в любом случае не боксёр, я-то кучерявый боксёр. Я самбист всей душой и телом. Но попробовал и доказал, что самбисты могут выступать в боксе», — приводит слова победителя «Рен-ТВ».

Самбист Максим Новоселов нокаутировал Дениса Вильданова в боксерском поединке в рамках "Бойцовского клуба РЕН ТВ". Давайте вспомним самые яркие моменты боя супертяжеловесовhttps://t.co/jSh1VmwV8Apic.twitter.com/8djACFcYGd — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 20, 2021

Следом на ринг вышли ещё два тяжеловеса — скандально известный Дацик и Тайсон Дижон из Камеруна. Как и предыдущие участники, они проводили дебютный поединок в профессиональном боксе. Рыжий Тарзан известен как боец ММА, в активе которого даже значится победа над экс-чемпионом UFC Андреем Орловским, а Дижон является чемпионом Африки по кикбоксингу и вице-чемпионом К1 в Африканском регионе.

Соперники изначально были настроены друг к другу враждебно. Так, россиянин обещал «съесть» камерунца. Всю серьёзность своих намерений он продемонстрировал на первых же секундах, когда вместо традиционного приветственного касания печатками нанёс Дижону практически нокаутирующий удар.

Но в дальнейшем намного более лёгкий Тайсон приспособился к манере боя Дацика и технично уходил от его тяжёлых выстрелов, попутно наращивая количество собственных точных попаданий.

Развязка получилась достаточно неожиданной. В начале последнего раунда, когда казалось, что уставший отечественный спортсмен уже ничего не сможет противопоставить, у него прошло сразу два точных удара подряд. Потрясённый Дижон оказался в нокдауне и после очередного попадания вылетел за пределы ринга. Продолжить поединок он уже не смог и вынужден был сдаться.

«Тайсон оказался так, на минималках. Надо настоящего… Я такой исход и планировал. «Колхозка» — это «колхозка», она непобедима. Она и в Африке «колхозка». Когда она прилетает, встать уже нереально. Проверил на прочность его кулачки: рыхловатые. Пару раз специально подставил голову», — отметил Дацик.

Дацик выбросил за ринг Африканского Тайсона на турнире РЕН ТВhttps://t.co/GtcN8iywv2pic.twitter.com/EOpiYI9OXg — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 20, 2021

Наконец, в последнем шоу-бою встретились Кокляев и Тарасов. И вес соперников также сильно разнился. Стронгмен оказался тяжелее блогера почти на 45 кг (136 кг против 91,7 кг).

Неудивительно, что Михаил делал ставку на нокаутирующий удар, а Артём — на быстрые ноги. На протяжении всех четырёх раундов последний буквально убегал от соперника, хотя и пропустил несколько увесистых выстрелов. После пары из них казалось, что поединок завершится досрочно, но Тарасов находил в себе силы уйти от Кокляева.

Однако судьи всё же отдали победу Михаилу, и она стала для него первой в профессиональном боксе. После объявления результатов стронгмен не скрывал радости и отметил, что согласен на реванш.

«Сегодня получился просто хороший поединок. Артёму спасибо. Если бы я проиграл, было бы хуже. У меня в голове немножко звон, и у Артёма, наверное, звон. Но он такой, малиновый звон. У меня сразу в голове песня возникла про него», — признался победитель.

Михаил Кокляев, одержавший победу над блогером Артемом Тарасовым в рамках "Бойцовского клуба РЕН ТВ", поделился впечатлениями от бояhttps://t.co/OiAAGYGUMfpic.twitter.com/LV5BIRfZqE — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 20, 2021

Ничья Чилембы на глазах у Роя Джонса

Также в рамках вечера состоялось два более серьёзных боя. В первом из них российский боец армянского происхождения Эдгар Гукасян встретился с малоизвестным венесуэльцем Адрианом Перезом. Любопытно, что именно Гукасян готовил Кокляева к поединку с Емельяненко-младшим.

Отчётное же противостояние получилось зрелищным. Соперники начали без раскачки и на первых же секундах обменялись жесточайшими попаданиями. В дальнейшем более высокий латиноамериканец держал россиянина на расстоянии, нанося ему ощутимые удары. А во втором раунде Перез вовсе буквально вышвырнул Эдгара за пределы ринга.

Отечественный боксёр так и не смог приспособиться к манере оппонента. Ближе к середине боя он начал наносить боковые левые удары, целясь в гематому на брови венесуэльца, но тот оперативно поменял стойку и решил проблему. В последних раундах Гукасяну удалось наконец завладеть преимуществом, и Адриан однажды даже пошёл на хитрость, выплюнув капу.

Но дожать соперника россиянин не смог. Сложно было сказать, кому присудят победу арбитры, но они решили, что явной инициативы не имел ни один из боксёров, и зафиксировали ничью. Таким образом бой Гукасяна впервые в карьере завершился мирно.

В главном же поединке вечера на ринг вышли обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Чудинов и Чилемба. Причём последнего сопровождал Рой Джонс, тренер малавийца. Видимо, легенда помог африканцу на равных противостоять Фёдору.

Чилемба изначально имел преимущество над оппонентом как в длине рук, так и в физической силе, поскольку ранее бился в более тяжёлой весовой категории. Однако россиянин, будто не ощущая ударов, шёл вперёд на соперника, прижимая его к канатам. Когда ему удавалось разорвать дистанцию, малавиец, как правило, пропускал несколько мощных выстрелов.

Но подопечный Джонса тут же находил возможность ответить Чудинову. В результате реального превосходства ни один из боксёров не имел.

Ближе к середине боя начало казаться, что Чилемба вот-вот выдохнется, но он всякий раз находил в себе силы и на невероятно быстрых ногах спокойно уходил из-под обстрела. У Фёдора же будто не нашлось плана B. Он продолжал буквально переть на соперника, пропуская град ударов и демонстрируя невероятную стойкость.

В седьмом раунде Айзек вновь подсел, и появилось ощущение, что россиянин может дожать его, но этого снова не случилось. В целом малавиец явно не уступил оппоненту, а скорее превзошёл его по количеству точных выстрелов.

Но судьи, как и в случае с Гукасяном, объявили ничью. Такой результат не мог порадовать Чудинова, ведь его победная серия оборвалась на отметке в девять встреч. И вряд ли ощущение горечи притупило даже вручение звания «Заслуженного мастера спорта» России прямо в ринге.