Дацик нокаутировал Дижона в боксёрском поединке
Бой завершился в четвёртом раунде победой Дацика техническим нокаутом.
Для 44-летнего россиянина этот поединок стал первым по правилам бокса, а также первым после освобождения из колонии. В разное время Дацик выступал в профессиональных соревнованиях по ММА, тайскому боксу и кикбоксингу.
Дижон является чемпионом Африки по кикбоксингу, Камеруна — по боксу, а также бывшим бойцом ММА.
Ранее сообщалось, что пауэрлифтер Кокляев победил блогера Тарасова в боксёрском поединке.