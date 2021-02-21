Дацик нокаутировал Дижона в боксёрском поединке

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Бывший боец ММА Вячеслав Дацик одержал победу над камерунцем Тайсоном Дижоном в поединке на боксёрском турнире «Короли ринга» в Москве.

Бой завершился в четвёртом раунде победой Дацика техническим нокаутом.

Для 44-летнего россиянина этот поединок стал первым по правилам бокса, а также первым после освобождения из колонии. В разное время Дацик выступал в профессиональных соревнованиях по ММА, тайскому боксу и кикбоксингу.

Дижон является чемпионом Африки по кикбоксингу, Камеруна — по боксу, а также бывшим бойцом ММА.

Ранее сообщалось, что пауэрлифтер Кокляев победил блогера Тарасова в боксёрском поединке.

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