Пауэрлифтер Кокляев победил блогера Тарасова в боксёрском поединке

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Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев одержал победу над видеоблогером Артёмом Тарасовым в поединке на боксёрском турнире «Короли ринга» в Москве.

Бой продолжался все четыре раунда и завершился победой Кокляева решением судей.

Для 42-летнего Кокляева это второй в карьере боксёрский поединок. Он является четырёхкратным обладателем Кубка России и двукратным чемпионом страны по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг.

30-летний Тарасов провёл первый поединок в профессиональном боксе. Он является бывшим бойцом ММА, и на его счету шесть побед и одно поражение.

Ранее сообщалось, что бой Поветкина с Уайтом перенесён на 27 марта.

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