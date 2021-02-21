Пауэрлифтер Кокляев победил блогера Тарасова в боксёрском поединке
Бой продолжался все четыре раунда и завершился победой Кокляева решением судей.
Для 42-летнего Кокляева это второй в карьере боксёрский поединок. Он является четырёхкратным обладателем Кубка России и двукратным чемпионом страны по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг.
30-летний Тарасов провёл первый поединок в профессиональном боксе. Он является бывшим бойцом ММА, и на его счету шесть побед и одно поражение.
Ранее сообщалось, что бой Поветкина с Уайтом перенесён на 27 марта.