Валуев рассказал о своём отношении к турниру с участием Кокляева и Дацика

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением по поводу предстоящего турнира, на котором выступят пауэрлифтеры Михаил Кокляев и Денис Вильданов, а также блогер Артём Тарасов и скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик.
Валуев рассказал о своём отношении к турниру с участием Кокляева и Дацика
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«Очень здорово, что решили соревноваться по правилам бокса. Для спорта, которому я отдал столько лет, это даже лучше. Выбрали ведь не любой другой вид спорта, а классику — бокс. Конечно, мнения разделились. С точки зрения бокса профессионалы и ценители такой турнир смотреть не будут, и я их прекрасно понимаю», — цитирует Валуева «Чемпионат».

По его мнению, данный турнир посмотрят те люди, которым изначально интересны подобные бои, но сам бы он не стал смотреть поединки блогеров, если бы не работал на мероприятии.

«Не очень интересно, как один блогер побеждает другого. Если дерутся профессионалы — другое дело», — добавил Валуев.

Валуев станет комментатором турнира, который состоится 20 февраля в Москве. Главным его событием станет поединок между российским боксёром Фёдором Чудиновым и Айзеком Чилембой из Малави.

Также на турнире Дацик встретится с камерунцем Тайсоном Дижоном, Тарасов подерётся с Кокляевым, а Вильданов сразится с Максимом Новосёловым.

Ранее сообщалось, что стронгмен Кокляев, боец Дацик и блогер Тарасов выступят на разогреве у Чудинова с Чилембой.

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