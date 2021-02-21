Боксёрский поединок Чудинова и Чилембы завершился вничью
Бой продолжался все десять раундов и по решению судей — 97:93, 95:95, 94:97 — завершился вничью.
Для 33-летнего россиянина это первый ничейный исход боя в карьере. На его счету 23 победы и два поражения.
32-летний Чилемба в третий раз за карьеру завершил бой вничью. В его послужном списке 26 побед и семь поражений.
В других поединках боксёрского вечера россиянин Эдгар Гукасян и венесуэлец Адриан Переза завершили бой вничью, а Максим Новосёлов в четвёртом раунде нокаутировал соотечественника Дениса Вильданова.
Ранее сообщалось, что Дацик нокаутировал Дижона в боксёрском поединке.