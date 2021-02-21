Боксёрский поединок Чудинова и Чилембы завершился вничью

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Поединок россиянина Фёдора Чудинова с малавийцем Айзеком Чилембой, прошедший в рамках боксёрского турнира «Короли ринга» в Москве, завершился вничью.

Бой продолжался все десять раундов и по решению судей — 97:93, 95:95, 94:97 — завершился вничью.

Для 33-летнего россиянина это первый ничейный исход боя в карьере. На его счету 23 победы и два поражения.

32-летний Чилемба в третий раз за карьеру завершил бой вничью. В его послужном списке 26 побед и семь поражений.

В других поединках боксёрского вечера россиянин Эдгар Гукасян и венесуэлец Адриан Переза завершили бой вничью, а Максим Новосёлов в четвёртом раунде нокаутировал соотечественника Дениса Вильданова.

Ранее сообщалось, что Дацик нокаутировал Дижона в боксёрском поединке.

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