«Наш самый крупный и сильный игрок упал от боли»: что известно об отравлении сборной Словении на ЧМ по гандболу

В сборной Словении по гандболу произошло массовое отравление перед матчем чемпионата мира с Египтом за право выхода в плей-офф. В национальной федерации заявили, что недомогание испытали сразу 12 игроков, и обвинили принимающую сторону в ненадлежащем уровне организации турнира. Оргкомитет соревнований опроверг обвинения.

Групповой этап чемпионата мира по гандболу среди мужчин в Египте завершился скандалом. Федерация гандбола Словении выпустила заявление, в котором обвинила хозяев в плохой организации соревнований и сообщила о возможном отравлении игроков перед матчем с хозяевами турнира, в котором разыгрывалась путёвка в плей-офф.

Встреча Словении и Египта состоялась 24 января в Каире. Европейской сборной для выхода в четвертьфинал требовалась победа, а египтян устраивала ничья. Матч закончился со счётом 25:25.

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После этого словенская федерация сообщила об отравлении сразу 12 игроков своей сборной, что вполне могло повлиять на итог важнейшего для них матча. Организация отметила, что у команды был короткий промежуток времени на подготовку, однако причиной вылета, по её мнению, стали именно произошедшие незадолго до встречи события.

«По меньшей мере 12 (!) игроков нашей национальной сборной отравились пищей за 24 часа до нашего последнего матча с Египтом. И это был не «вирус». Парни кричали от боли, их тошнило, они неслись в туалет с такой скоростью, будто от этого зависела их жизнь. Ночью Сташ Скубе и Драган Гайич не вылезали из уборной, а прямо перед матчем в раздевалке наш самый крупный и сильный игрок Блаж Благотиншек упал от боли в (простите за подробность) собственную рвоту, и его отвезли обратно в гостиницу. Девять гандболистов, несмотря на плохое самочувствие, решили постоять за себя, за команду, за выход в четвертьфинал, в восьмёрку лучших сборных мира. За Словению — объединённую спортом страну, которую мы все любим больше всего на свете», — сказано в заявлении.

Генеральный секретарь Федерации гандбола Словении Горан Цвийич вдобавок обвинил Международную федерацию гандбола в том, что она закрывает глаза на недобросовестную организацию соревнований.

«В конечном счёте это является ещё одним свидетельством посредственной организации чемпионата. Накануне и в день матча мы столкнулись со множеством проблем со здоровьем. Если помните, в иных формах они возникали и раньше с Тильно Кодриным и Урхо Кастеличем. Поэтому мы совершенно не удовлетворены организацией чемпионата мира в Египте в этом году. После матча и официальной постановки наших игроков на медицинский учёт с нами связалось Министерство здравоохранения Египта, но я не ожидаю каких-либо существенных изменений, пока Международная федерация гандбола продолжает работать так, как сейчас», — сказал Цвийич.

В Египте обвинения в отравлении не оставили без внимания. Глава местной гандбольной федерации Хишам Наср заявил, что словенцы жили в одном отеле со многими другими командами, которые на массовое отравление не жаловались. К турниру привлекались специалисты Министерства здравоохранения, которые не допустили бы подобного.

«Вторить этим слухам неправильно. Турнир организован профессионально и под надзором международной федерации. Сборная Словении размещена в гостинице высочайшего класса. В ней также проживают несколько других команд, сопровождающий персонал и журналисты. Они все посещают столовую, где питание организовано по системе «шведский стол», и на качество еды никто не жаловался. К тому же в гостинице постоянно присутствуют сотрудники египетского Минздрава, которые следят за состоянием здоровья всех, кто в ней размещён», — цитирует Насра Sky News Arabia.

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Спустя некоторое время скандал получил неожиданное продолжение. В сборной Дании, которая будет первым соперником Египта в плей-офф, возложили ответственность за инцидент на самих словенцев. Спортивный директор Датской федерации гандбола Мортен Хенриксен рассказал, что те сами отравились фастфудом.

«Эти обвинения звучат смешно — у нас есть фотографии, на которых видно, как словенцы заказывали пиццу за пределами гостиницы... Игроки многих команд жалуются на проблемы с желудком, и это не только Словения. В сборной Дании тоже есть гандболисты, у которых похожие проблемы: например, Микель Хансен не смог сыграть с Японией в субботу. Не думаю, что случившееся как-то связано с матчем против Египта. Есть команды, которые не играют с Египтом, но их игроки всё равно жалуются на боли в животе. Мне кажется, что это отличная гостиница», — уверенно заявил Хенриксен TV2.

В словенской сборной опровергли заявления датского функционера. Её федерация выпустила ещё одно сообщение, где рассказала, что отдельные игроки действительно заказывали пиццу, но в гостиничном ресторане.

В истории спорта уже фиксировался случай, когда игроки команды подвергались массовому отравлению на территории соперника. Речь идёт о баскетболистах ЦСКА, которые, предположительно, были отравлены минеральной водой перед решающим матчем плей-офф Евролиги в 1995 году. Из-за этого команда не выставила сильнейший состав против греческого «Олимпиакоса» и потерпела поражение. Но в том случае вина принимающей стороны так и не была доказана, поэтому результат игры пересмотрен не был.