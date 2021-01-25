Бесславный конец: Россия крупно проиграла Швеции и не смогла выйти в четвертьфинал ЧМ по гандболу

Сборная России разгромно уступила Швеции в рамках основного раунда чемпионата мира по гандболу среди мужчин (20:34), который проходит в Египте, и не сумела выйти в четвертьфинал. Данное поражение стало для отечественной команды самым крупным на турнире.

Непростая задача для сборной России

В преддверии заключительного тура основного раунда чемпионата мира ситуация в группе IV запуталась до предела, ведь на две путёвки в четвертьфинал претендовали сразу четыре сборные: Швеция, Египет, Россия и Словения.

Хозяева турнира в воскресенье принимали словенцев и добились устраивающей их ничьей — 25:25. После этого ниже второго места опуститься египтяне уже не могли. Отечественной команде предстояло в очном матче определить обладателя второй путёвки в плей-офф. При этом подопечным Велимира Петковича необходима была только победа, тогда как соперника устраивала и ничья.

Назвать россиян фаворитами встречи было никак нельзя. Скандинавы в последние годы выглядели на голову сильнее: например, в 2018-м добрались до финала чемпионата Европы, тогда как коллектив Эдуарда Кокшарова на этот турнир даже не отобрался.

Не вселяла оптимизма и статистика противостояния соперников. В последний раз Россия обыгрывала Швецию почти девять лет назад в рамках товарищеского матча. На официальном уровне отечественная команда всякий раз терпела поражение.

Однако на нынешнем ЧМ «Тре Крунур» показала, что также способна ошибаться. Изначально в секстете IV скандинавы считались явными фаворитами, но сами усложнили себе жизнь, разойдясь миром с Белоруссией (26:26) и Словенией (28:28).

В свою очередь, подопечные Петковича после поражения от Египта (23:28) уверенно обыграли Северную Македонию (32:20) и были настроены впервые с 2013-го попасть в топ-8 сильнейших команд первенства планеты.

«Что противопоставить скоростям шведов? Наши характер и мобильность. Сказал после игры мужикам, что терять нам нечего и надо пробовать выходить в четвертьфинал. У нас для этого всё есть», — приводит слова Петковича «Гандбол. Быстрый центр».

Провальный первый тайм

К сожалению, с первых минут стало очевидно, что к решающему противостоянию россияне оказались не готовы. Продемонстрировать характер, о котором говорил Петкович, им не удалось.

Достаточно того факта, что первый мяч россияне сумели забросить лишь на исходе седьмой минуты, уже пропустив к тому моменту три. Ворота опытного Андреаса Палицки поразил Дмитрий Киселёв. Вскоре отличиться удалось Игорю Сороке, но к тому моменту противники забили ещё два мяча — 2:5.

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Шведы достаточно быстро вновь оторвались в счёте. Скандинавы смотрелись просто на голову сильнее соперника и гораздо быстрее. Они проводили многоходовые стремительные атаки, с которыми защитники не справлялись. Отсюда большое количество нарушений правил. В первом тайме один только Хампус Ванне реализовал четыре семиметровых. Всего в его активе по итогам первого тайма оказалось шесть голов.

В атаке у россиян также не получалось ничего. Им ощутимо не хватало скорости, для того чтобы преодолеть насыщенные оборонительные рубежи оппонента. Светлым пятном в игре команды в очередной раз выглядел лишь молодой Сергей Марк Косоротов.

Левый полусредний «Чеховских медведей» и хитрые передачи партнёрам раздавал, и удаления зарабатывал. Но его усилий оказалось явно недостаточно. Зачастую отечественные гандболисты вынуждены были наносить броски с дальней дистанции, позволяя Палицки увеличивать количество сейвов. Мало того, они реализовали лишь один семиметровый из трёх.

Преимущество шведов в счёте росло стремительно. На исходе первой половины встречи они умудрились довести его до десяти баллов. Шансов по такой игре у подопечных Петковича не было. Но незадолго до перерыва Игорь Сорока и Дмитрий Корнев забили два мяча подряд и несколько улучшили настроение болельщикам — 8:17.

Неудачная попытка камбэка

Обнадёживающим получилось и начало второго тайма. В составе сборной России разыгрался правый полусредний Александр Котов. После гола Андреева он нанёс два точных броска. Таким образом, отечественной команде удалось сократить отставание в счёте до шести мячей — 11:17.

Но в составе соперника нашёлся свой голеадор — Лукас Пеллас, который в первой половине матча был не так заметен. Ему удалось отличиться трижды подряд и вернуть шведам более комфортное преимущество в счёте.

Следом Котов отметился третьим голом во втором тайме, но скандинавы ответили на это целой серией своих быстрых результативных атак. Окончательно всё стало ясно, когда фаворит дважды отличился в большинстве после удаления Александра Ермакова.

Отрыв Швеции вновь перевалил за десять очков, и россияне смирились с крупным поражением. Лишь Котов продолжал создавать проблемы соперникам на правом фланге. В итоге он с пятью голами стал самым результативным гандболистом в составе сборной России. Разыгрался и линейный Денис Васильев, забросивший три мяча. А вот Косоротов во втором тайме был практически незаметен.

Ближе к финальной сирене Гленн Сольберг предоставил игровое время резервистам, но это не сказалось на ходе матча. Шведы закончили его с преимуществом в 14 очков. В каждом из таймов им удалось отличиться по 17 раз. Восемь голов записал себе в актив Пеллас, шесть — Ванне.

Россияне во втором тайме интереснее смотрелись в атаке, но это не помогло им уйти от самого крупного поражения на турнире. Подопечные Петковича имели возможность пробиться в четвертьфинал, но не сумели воспользоваться представившимся шансом и вынуждены будут досрочно покинуть турнир.