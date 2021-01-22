Первый трофей Пирло с «Ювентусом» и неудачи «Реала» и «Челси»: что происходит в европейском футболе

Андреа Пирло завоевал первый трофей в тренерской карьере благодаря победе «Ювентуса» над «Наполи» в матче за Суперкубок Италии. Криштиану Роналду забил 760-й мяч в карьере в официальных встречах и стал самым результативным футболистом в истории. «Реал» под руководством Зинедина Зидана вылетел из Кубка Испании, сенсационно уступив команде из третьего по силе дивизиона страны. Вратарь «Эйбара» Марко Дмитрович реализовал пенальти в игре Примеры с «Атлетико», а «Ливерпуль» потерпел первое поражение на «Энфилде» в АПЛ с апреля 2017-го. О главных событиях последних дней в европейском футболе — в материале RT.

Близость Лэмпарда к отставке

«Челси» может стать первым английским топ-клубом, который решится на смену тренера в текущем сезоне. К такому шагу Романа Абрамовича подталкивает неудачная серия игр в конце прошлого — начале нынешнего года. В отложенном матче 18-го тура АПЛ команда на выезде потерпела поражение от «Лестера» (0:2), которое стало для неё пятым в последних восьми матчах турнира. На этом отрезке лондонцы одержали только две победы (над «Вест Хэмом» и «Фулхэмом») и опустились на восьмое место в таблице.

При этом начинался сезон для «Челси» вполне удачно. Летом клуб потратил почти €250 млн на трансфером рынке, выкупив права на Кая Хаверца, Тимо Вернера, Бена Чилвелла, Хакима Зиеша и Эдуара Менди. Осенью лондонцы стабильно набирали очки в АПЛ, а также заняли первое место в группе Лиги чемпионов.

Однако в декабре у синих, как и в 2019 году, начались проблемы. В национальном первенстве они потерпели поражения во всех ключевых матчах («Эвертон» — 0:1, «Арсенал» — 1:3, «Манчестер Сити» — 1:3, «Лестер» — 0:2), а также потеряли очки во встречах с уступающими в классе соперниками «Вулверхэмптоном» (1:2) и «Астон Виллой» (1:1).

Вдобавок никак не проявляют себя дорогостоящие новички. В первую очередь это касается Вернера. В последних 15 играх в составе «Челси» он забил лишь один мяч (в Кубке Англии поразил ворота «Моркамба») и потерял место в стартовом составе.

Лэмпарду остаётся лишь удивляться, что его подопечные настолько быстро растеряли форму. Между тем в 19 турах АПЛ команда под его руководством набрала только 29 очков. Худшего результата в эпоху Абрамовича на данном отрезке она добилась лишь в сезоне-2015/16 (20 баллов) — тогда Жозе Моуринью был уволен уже после 16-го тура.

Может пойти по стопам португальца и его бывший подопечный. По информации Sky Sports, англичанина отправят в отставку, если результаты синих не улучшатся в ближайшее время. Сообщается, что заменить его могут Массимилиано Аллегри или Томас Тухель.

Гранды АПЛ из Манчестера на неделе отметились дежурными победами. «Манчестер Юнайтед» на выезде не без труда обыграл «Фулхэм» (2:1) и остался на первом месте в турнирной таблице АПЛ. При этом по потерянным очкам подопечных Уле-Гуннара Сульшера обходит имеющий матч в запасе «Манчестер Сити», который дома забил два безответных мяча в ворота «Астон Виллы».

А вот «Ливерпуль» сенсационно уступил «Бернли» (0:1) и прервал 68-матчевую беспроигрышную серию на «Энфилде» в АПЛ. В последний раз мерсисайдцы проигрывали дома в премьер-лиге почти четыре года назад — «Кристал Пэласу» в апреле 2017-го.

В отчётной встрече подопечные Юргена Клоппа имели множество моментов, чтобы набрать хотя бы очко, но так и не сумели распечатать ворота соперника. А незадолго до финального свистка судья Майк Дин не стал назначать пенальти за попадание мяча в руку защитнику гостей после прострела с фланга. Зато на 83-й минуте он указал на «точку» за стык Алисона Бекера и Эшли Барнса в штрафной. 11-метровый реализовал сам пострадавший.

Два нереализованных пенальти «Барселоны»

Главная же сенсация недели произошла в Испании. После поражения от «Атлетика» в полуфинале Суперкубка страны «Реал» вылетел и из национального Кубка. В 1/16 финала мадридцы неожиданно уступили на выезде команде «Алькояно» (1:2), представляющей третий по силе дивизион.

Чтобы понять, насколько велика разница между соперниками, достаточно обратиться к данным портала Transfermarkt: стоимость состава «сливочных» дороже более чем в 300 раз (€782 млн против €2,5 млн). При этом нельзя сказать, что Зинедин Зидан выпустил на поле резервистов. Дебютировали в составе команды лишь защитник Виктор Чуст и украинский вратарь Андрей Лунин.

В конце первого тайма Эдер Милитао открыл счёт, и, казалось, фаворит спокойно доведёт дело до победы. Но больше пробить 41-летнего вратаря Хосе Хуана Фигераса мадридцам не удалось. По итогам матча ветеран записал в свой актив десять сейвов. А незадолго до финального свистка «Алькояно» восстановил равновесие. Судьба противостояния решилась в дополнительное время. На 110-й минуте хозяева остались в меньшинстве, но это не помешало им пять минут спустя забить победный мяч.

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«Реал» впервые с 2000-го вылетел из Кубка на столь ранней стадии. 21 год назад столичный коллектив во втором раунде уступил «Толедо» — 1:2. Любопытно, что на тот момент команда выступала в третьей лиге страны. Зидан же в очередной раз потерпел неудачу в этом турнире. Кубок Испании француз не выигрывал ни как футболист, ни как тренер.

С серьёзными проблемами неожиданно столкнулась и «Барселона», которая в третьем раунде турнира встречалась с другим представителем Сегунды B «Корнельей». На предыдущем этапе команда из небольшого городка Корнелья-де-Льобрегат уже произвела сенсацию, выбив из борьбы «Атлетико», а теперь максимально усложнила жизнь каталонцам.

Подопечные Рональда Кумана дожали соперника лишь в дополнительное время. Правда, ещё в основное они заработали два пенальти, но оба отразил Рамон Хуан. Сначала он справился с ударом Миралема Пьянича, а затем с выстрелом Усмана Дембеле. Но на 92-й минуте француз всё же поразил ворота «Корнельи» с игры, а на 121-й все вопросы о победителе встречи снял Мартин Брайтвайт.

Между тем занимающий первое место в турнирной таблице Примеры «Атлетико» одержал шестую победу подряд в чемпионате и увеличил отрыв от ближайшего преследователя — «Реала» — до семи очков.

Однако сражающийся за выживание «Эйбар» мадридцы на выезде обыграли с огромным трудом — 2:1. Уже на 12-й минуте хозяева открыли счёт с пенальти, причём ворота Яна Облака поразил его коллега Марко Дмитрович. До этого эпизода команда в текущем сезоне Примеры реализовала всего два 11-метровых из пяти, и тренерский штаб решил доверить это право голкиперу. Серб не подвёл и забил дебютный мяч в карьере.

Спас «Атлетико» Луис Суарес. В конце первого тайма уругваец восстановил равновесие на табло, а на 89-й минуте нанёс точный удар с «точки». Теперь в активе нападающего 11 голов в текущем сезоне Примеры, и он возглавляет гонку бомбардиров турнира вместе с бывшим одноклубником Лионелем Месси.

Историческое достижение Роналду

Будучи футболистом, Андреа Пирло трижды завоёвывал Суперкубок Италии, а в среду впервые выиграл его в качестве тренера. Трофей стал для него дебютным в новой ипостаси. «Ювентус» забил два безответных мяча в ворота «Наполи», который возглавляет бывший партнёр Пирло по «Милану» и сборной Италии Дженнаро Гаттузо.

Победный мяч записал на свой счёт Криштиану Роналду. У португальца была дополнительная мотивация отличиться, ведь гол делал его лучшим бомбардиром в истории, если брать в расчёт только официальные игры. И во втором тайме 35-летний футболист добился своей цели, забив 760-й мяч в карьере за клубы и сборную. Йозеф Бицан (759) и Пеле (757) остались позади.

⬡ 1,040 games

⬢ 760 goals

⬡ 30 trophies



Cristiano Ronaldo has now scored more goals than any other player on record, surpassing Josef Bican’s official total of 759. 🐐 pic.twitter.com/rAN0rsYru6 — Squawka Football (@Squawka) January 20, 2021

Роналду удалось завоевать 33-й трофей в карьере и догнать по этому показателю Хави. Теперь в списке самых титулованных футболистов в истории они делят девятое место. Больше трофеев завоевали лишь Витор Байя (34), Жерар Пике (34), Кенни Далглиш (35), Райан Гиггз (36), Лионель Месси (36), Максвелл (37), Андрес Иньеста (37) и Дани Алвес (42).

Главным неудачником матча можно назвать Лоренцо Инсинье. За десять минут до конца основного времени «Наполи» имел великолепную возможность сравнять счёт, но итальянец не сумел отличиться ударом с 11-метровой отметки. Любопытно, что всего за карьеру капитан неаполитанцев не реализовал четыре пенальти, и три из них пришлись на встречи с «Юве».

Также в среду произошло знаковое событие для российских болельщиков. Алексей Миранчук впервые попал в стартовый состав «Аталанты» на матч Серии А. Однако встречу с «Удинезе» бергамаски вряд ли смогут занести себе в актив. Они пропустили уже на первой минуте, сумели отыграться незадолго до перерыва, но матч так и закончился вничью.

Что касается Миранчука, то он был достаточно заметен и принимал участие в большей части атак команды. На 58-й минуте полузащитник был заменён на своего главного конкурента Йосипа Иличича. После окончания встречи одно из наиболее авторитетных итальянских спортивных изданий La Gazzetta dello Sport поставило Алексею самую низкую оценку среди футболистов «Аталанты» — 5,0.

196-й «сухой» матч Нойера в Бундеслиге

В Германии завершился первый круг розыгрыша Бундеслиги. Лидером его закончила «Бавария», которая на четыре очка опережает ближайшего преследователя — «Лейпциг». При этом в матче 17-го тура мюнхенцы не без труда с минимальным счётом обыграли «Аугсбург».

Очередную победу им принёс Роберт Левандовски. Он реализовал пенальти на 13-й минуте и побил рекорд турнира по количеству голов в первом круге. В его активе 22 мяча, тогда как легендарный Герд Мюллер в сезоне-1968/69 на этом этапе отличился 20 раз.

Также в составе «Баварии» следует отметить Мануэля Нойера. Он провёл 196-й «сухой» матч в Бундеслиге и повторил рекорд бывшего вратаря мюнхенцев Оливера Кана. Последний уже поздравил коллегу с достижением. «Аугсбург» в этот вечер не сумел поразить ворота Нойера даже с 11-метровой отметки. На 76-й минуте Альфред Финнбогасон с пенальти пробил в штангу.

196 mal zu Null in der #Bundesliga . Glückwunsch @Manuel_Neuer zu dieser Zahl und dass Du meinen Rekord eingestellt hast! 👏🏼 Es war gestern ein schwieriges Spiel mit 3 wichtigen Punkte. ⚽ @FCBayern#MiaSanMia#WeiterImmerWeiterpic.twitter.com/BO22hmUeHp — Oliver Kahn (@OliverKahn) January 21, 2021

Камбэк «Спортинга»

В финале Кубка португальской лиги сыграют «Спортинг» и «Брага». Команды с одинаковым счётом (2:1) обыграли «Порту» и «Бенфику» соответственно. Причём лиссабонцам удалось совершить практически чудо. К 86-й минуте они уступали, пока в игру не вступил джокер команды Жованни Кабрал. Едва ли не первым ударом нападающий сравнял счёт, а в добавленное судьёй время принёс зелёно-белым волевую победу.

В свою очередь, действующий обладатель трофея — «Брага» — в менее драматичной встрече оказался сильнее «Бенфики». Главным героем противостояния стал воспитанник «орлов» Рикардо Орта, отдавший две результативные передачи на Абеля Руиса и Витора Тормену.