Конте побеждает «Ювентус», Куман проигрывает Суперкубок: главные события выходных в европейском футболе

Бруну Фернандеш и Мохаммед Салах не проявили себя в ходе матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», который завершился нулевой ничьей. Лука Йович отметился дублем в первом поединке после возвращения из мадридского «Реала» в немецкий «Айнтрахт». «Интер» одолел «Ювентус» в ключевой встрече Серии А, тогда как «Барселона» проиграла Суперкубок Испании. Основные события футбольного уикенда на континенте — в материале RT.

«Ливерпуль»: проблемы с результативностью

От матча чемпиона Англии и лидера первенства ожидали яркой атакующей игры. Однако по итогам противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» табло так и показывало нули. Отчасти их можно было объяснить тактическими маневрами, к которым прибегли тренеры, чтобы нейтрализовать лидеров оппонента. И действительно, Бруну Фернандеш с Мохаммедом Салахом потерялись в массовых перестроениях, которые сводили остроту к минимуму.

Однако так объяснить ничью — увидеть только верхушку айсберга. Оле-Гуннар Сульшер, чей «Манчестер» впервые с 2017 года обосновался во главе турнирной таблицы, привычно действовал от соперника, рассчитывая на контрнаступление. А вот атакующий «Ливерпуль» из обильного количества созидающих игроков ничего не выжал. И это уже системная проблема: с тех пор как красные последний раз отличались в Премьер-лиге, прошло три полных встречи. Такого не случалось с 2005 года.

С другой стороны, МЮ хоть и остался на верхней строке протокола, вряд ли совсем уж рад исходу. Ведь в очередном матче с представителями «большой шестёрки» (топовыми командами Премьер-лиги) они вновь не победили. Во всех пяти матчах они или добивались ничьей, или проигрывали, а число голов в них у манкунианцев осталось на скромной отметке «1».

Man Utd's record against the 'Big Six' this season in the Premier League:



Man Utd 1-6 Spurs

Man Utd 0-0 Chelsea

Man Utd 0-1 Arsenal

Man Utd 0-0 Man City

Liverpool 0-0 Man Utd



Winless in all five games. pic.twitter.com/JoFuiXny9e — Squawka Football (@Squawka) January 17, 2021

Из иных событий уикенда в Англии отметим первую победу Сэма Эллардайса во главе «Вест Брома». Наиболее возрастной состав «дроздов» в элите с весны 2018-го обыграл «Вулверхэмптон», несмотря на то что дебютный мяч в АПЛ забил самый дорогой игрок в истории «волков» Фабиу Силва. Аутсайдеров выручили дубль с пенальти Матеуса Перейры и немного везения в концовке. Также отметим победный гол Майкла Антонио: в 400-м профессиональном матче форвард забил 40-й мяч в форме «Вест Хэма». Удар, к слову, оказался единственным голевым в противостоянии с «Бёрнли».

Йович: возвращение кумира

За два года, проведённых в «Айнтрахте» перед трансфером в мадридский «Реал», сербский форвард Лука Йович стал для Франкфурта настоящим спортивным символом. В 54 матчах он забил 25 мячей, заслужив репутацию супербомбардира. И потому переезд в Ла Лигу воспринимался болельщиками — при всём огорчении — с пониманием. В Гессене нападающий достиг всего, чего мог, и обязан был двигаться на более высокий уровень.

Однако в «Реале» Йовичу постоянно мешали травмы, проблемы с дисциплиной и давление — медиа, болельщиков, менеджмента. Как результат, в форме «сливочных» нападающий провёл всего 21 матч в Ла Лиге и отметился двумя точными ударами. После чего на правах аренды вернулся в «Айнтрахт». На полях Бундеслиги Йовичу хватило менее получаса, чтобы превратиться в былого (и подзабытого) супермена. Лука оформил дубль за 28 минут в дебютном матче за новый (старый) клуб. И помог «Айнтрахту» одолеть «Шальке» со счётом 3:1, что довело победную серию гессенцев в Бундеслиге до четырёх матчей.

Luka Jovic at Real Madrid:

👕 32 games

⚽ 2 goals



Luka Jovic today:

⌚ 28 minutes

⚽ 2 goals https://t.co/GvfVOLEXLi — Goal (@goal) January 17, 2021

Из тренда тура отметим потерю очков всеми преследователями лидера таблицы — «Баварии». Причём если «Ред Булл», а также дортмундская «Боруссия» сыграли вничью, то леверкузенский «Байер», пропустив всего раз, уступил «Униону» — берлинцы впервые в истории отличились в 17 матчах Бундеслиги подряд.

«Марсель»: скандал на уровне президента

Поражение от «Нима» (1:2), которому грозит понижение в классе, спровоцировало бурную реакцию в стане вице-чемпиона Франции. Наутро после неудачи президент «Марселя» Жак-Анри Эйро собрал на базе футболистов и резко их раскритиковал. Кроме того, как рассказали прессе некоторые игроки на условиях анонимности, он пообещал продать в летнее трансферное окно тех легионеров, что до конца сезона не выучат французский. А также потребовал от футболистов, у которых заканчивается контракт через полгода, в течение двух суток решить, продолжат они карьеру в «Марселе» или нет. В случае отрицательного решения он велел им в течение 13 дней найти новый клуб.

А ведь положение команды в чемпионате не так уж плачевно. Да, от лидирующего ПСЖ отставание составляет десять очков. Но у «Марселя» две игры в запасе, что серьёзно меняет ситуацию.

А вот у «Нанта» проблемы действительно глобальные. Домашняя ничья с «Лансом» (1:1) стала 11-й встречей, где команда осталась без победы. Это самая ужасная серия коллектива за 20 лет. И не факт, что Раймон Доменек спасёт клуб от вылета, особенно с учётом десятилетнего простоя в работе на высшем уровне.

Зато великолепно выступает «Лилль», идущий вровень с ПСЖ. На счету «догов» 42 очка после 20 поединков — лучший результат за 70 лет. Очередная победа оказалась волевой: команда забила дважды, ответив на гол Зенели в первом тайме, а победный мяч оформила в добавленное время.

Конте: учитель побеждает ученика

В 2011 году Антонио Конте возглавил «Ювентус» после того, как туринцы два сезона подряд занимали седьмое место. Ярость и напористость наставника так зарядили футболистов, что в последующие четыре сезона под руководством бывшего полузащитника клуба чёрно-белые становились чемпионами. Андреа Пирло был в числе игроков, которые на себе испытали влияние наставника.

В минувшее воскресенье уже сам Андреа в качестве начинающего наставника должен был встряхнуть туринцев и зарядить их верой в себя. Ведь сильнейшей команде Италии предстояла встреча с принципиальным соперником — «Интером», который в настоящее время возглавляет Конте.

Однако Пирло толком не смог подготовить подопечных к сопротивлению: прессинг и позиционная оборона «Ювентуса» были просто ужасными. Разрывы в линиях делали чёрно-белых уязвимыми в защите, а отсутствие Дибалы — невнятными в нападении. Миланцы же, напротив, доминировали в центре поля за счёт связки Видаля и Бареллы. В итоге чилиец, имеющий опыт выступлений в форме «Ювентуса», забил за чёрно-синих первый гол в Серии А, а итальянец набрал два очка по системе «гол + пас». «Интер» обыграл «Ювентус» в Серии А впервые с 2016 года.

2010 - Inter have won a Serie A match vs Juventus without conceding any goal for the first time since April 2010 (Maicon and Eto’o the scorers). Poop.#InterJuvepic.twitter.com/mwfuUjY0ll — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 17, 2021

Столь же беспомощной выглядела «Рома» во время римского дерби. «Лацио» забил землякам три безответных мяча, а заодно позволил Чиро Иммобиле стать героем бело-голубых. Ветеран четвёртый раз в карьере отличился в дерби и теперь среди одноклубников в этой номинации уступает лишь Томмазо Рокки (5) и Сильвио Пиоле (6).

«Барселона»: Куман проигрывает Суперкубок

Будучи игроком сине-гранатовых, защитник из Нидерландов Рональд Куман трижды выигрывал испанский Суперкубок. А вместе с ним четыре золотых медали национального первенства, Кубок короля, Кубок европейских чемпионов и Суперкубок континента. Однако, превратившись в главного тренера каталонцев, с первой попытки взять трофей Рональд Куман не смог. Дважды благодаря дублю Гризманна его команда выходила вперёд в финальном матче против «Атлетика» из Бильбао, и оба раза баски отыгрывались. Причём повторно — буквально за считаные минуты до свистка об окончании основного времени. В овертайме отличился Иньяки Уильямс, который ранее ассистировал партнёру и стал первым игроком сезона, который оформил «гол + пас» в каталонские ворота за отдельно взятый поединок.

🏆 1984

🏆 2015

🏆 2021



Los Leones have won the Spanish Super Cup for the third time. https://t.co/6WOedEhYDO — Squawka Football (@Squawka) January 17, 2021

Болельщики «Барселоны» вплоть до последних секунд ждали спасительного гола от Месси, однако, кроме впустую растраченных штрафных, аргентинец запомнился разве что удалением в самой концовке. Система видеопомощи рефери зафиксировала, как Лео ударил локтем соперника, за что впервые в клубной карьере (753 матча) увидел перед собой красную карточку. Баски же прервали серию без трофеев, тянувшуюся с 2015 года.

Поражение блауграны затмило новость, которая в любое иное время заслужила бы европейское внимание. Экс-нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес возглавил резервную команду родного клуба, получив дебютную работу в должности главного тренера. Прежде он входил в штаб Рики Алонсо и, по заверениям испанских журналистов, просто очаровывал молодёжь тем, как вёл тренировки. Теперь у бывшего форварда сборной Испании будет реальная возможность максимально реализовать свои тактические идеи и уже в полной мере проявить тренерский талант.