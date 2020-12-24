СМИ: Экс-наставник сборной Франции Доменек возглавил «Нант»

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Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек возглавил «Нант».
СМИ: Экс-наставник сборной Франции Доменек возглавил «Нант»
  • Reuters

Как сообщает L’Équipe, контракт заключён до конца сезона. Специалист будет работать с коллегами из прежнего тренерского штаба. После 17 туров «Нант» занимает 16-е место в турнирной таблице из 20, набрав 15 очков.

Доменек не работал на серьёзном уровне с 2010 года, когда он покинул национальную команду. В 2006 году он вывел её в финал чемпионата мира.

Ранее Юрий Никифоров заявил, что «Спартак» мог пройти «Нант» в 1/4 финала Лиги чемпионов в 1996 году.

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