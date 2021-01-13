«Айнтрахт» намерен арендовать Йовича у «Реала»

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Франкфуртский футбольный клуб «Айнтрахт» намерен арендовать нападающего Луку Йовича у мадридского «Реала».
«Айнтрахт» намерен арендовать Йовича у «Реала»
  • Reuters

По словам спортивного директора «Айнтрахта» Фреди Бобича, которые передаёт Sky Sports, клубы близки к заключению соглашения об аренде до конца сезона.

«Ему ещё нужно успешно пройти медосмотр, но если всё будет хорошо, он вернётся к нам», — добавил Бобич.

23-летний Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» летом 2019 года и провёл 32 матча за мадридский клуб, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что ПСВ сообщил о договорённости со «Спартаком» по трансферу Хендрикса.

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