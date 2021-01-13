«Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу АПЛ впервые с 2017 года

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«Манчестер Юнайтед» впервые с сезона-2017/18 вышел на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу АПЛ впервые с 2017 года
  • Reuters

До победы над «Бернли» в матче 18-го тура МЮ не лидировал в турнирной таблице АПЛ на протяжении 1221 дня — с 10 сентября 2017 года, когда по итогам четвёртого тура сезона-2017/18 «красные дьяволы» также занимали первое место.

«Манчестер Юнайтед» является самым титулованным английским клубом — на счету манкунианцев 20 побед в национальном чемпионате, последняя из которых датирована сезоном-2012/13.

Ранее сообщалось, что МЮ победил «Бернли» и поднялся на первое место в АПЛ.

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