253 мяча за МЮ, невероятный гол «Манчестер Сити» «ножницами» и забавное прозвище: каким запомнят Руни на футбольном поле

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни завершил футбольную карьеру. Пятикратный чемпион страны на постоянной основе возглавил «Дерби Каунти». Последний матч экс-форвард «Манчестер Юнайтед» провёл в ноябре 2020-го. Уроженец Ливерпуля остаётся лучшим бомбардиром в истории манкунианцев и сборной Англии. А наиболее памятный мяч ударом через себя он забил в ворота «Манчестер Сити». Чем ещё запомнился болельщикам футболист по прозвищу Шрек — в материале RT.

Новый вызов для Шрека

Новость о назначении Уэйна Руни на должность главного тренера «Дерби Каунти» появилась на официальном сайте клуба в пятницу вечером. В сообщении говорится, что бывший нападающий сборной Англии подписал контракт на 2,5 года. В его штабе останутся Лиам Росеньор, Шей Гивен и Джастин Уокер, а Стив Макларен сохранит должность технического директора и советника совета директоров.

Данное назначение поставило точку в футбольной карьере пятикратного чемпиона Англии. Последний матч нападающий провёл 25 ноября 2020 года. В нём «Дерби» уступил «Мидлсбро» — 0:3. После очередной неудачи руководство клуба отправило в отставку прежнего главного тренера Филлипа Коку. К этому моменту «Каунти», одержав лишь одну победу, находился в зоне вылета Чемпионшипа — второго по силе дивизиона Англии.

Исполняющим обязанности наставника был назначен Руни, который изначально пришёл в команду в качестве играющего тренера. В 11 матчах чемпионата под его руководством «Дерби» одержал три победы, четыре раза разошёлся с соперниками миром и потерпел такое же количество поражений. Правда, в Кубке Англии коллектив умудрился уступить оппоненту из шестой лиги «Чорли».

Тем не менее Руни решил сосредоточиться на тренерских обязанностях.

«Несмотря на другие предложения, я инстинктивно понял, что моё место в «Дерби»... Могу пообещать всем, кто связан с клубом, и всем нашим фанатам, что мы с моим штабом сделаем всё, что в наших силах, чтобы реализовать потенциал, который за год я увидел у этого исторического футбольного клуба», — приводит слова специалиста официальный сайт.

Дебют в составе «Эвертона» в 16 лет

К моменту завершения карьеры Руни достиг в футболе практически всего. В составе «Манчестер Юнайтед» нападающий завоевал все возможные трофеи: пять раз стал чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок лиги и Суперкубок страны и однажды — Кубок Англии. Наконец, форвард праздновал победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и международном клубном первенстве планеты.

За эти годы Руни успел стать лучшим бомбардиром МЮ за всю историю (253 гола) и поднялся на второе место в списке самых результативных игроков АПЛ — 208. Также он стал лучшим голеадором сборной Англии (53) и вместе с национальной командой принял участие в трёх чемпионатах мира и трёх первенствах Европы.

Да и начал карьеру Уэйн рано — в составе «Эвертона» он дебютировал в 2002-м в возрасте 16 лет. Это стало осуществлением детской мечты. Будущий пятикратный чемпион Англии родился в Ливерпуле в простой семье разнорабочего Томаса Уэйна Руни и домохозяйки Джанетт Мэри Руни, и все его домочадцы страстно болели за синих.

Футбольный талант мальчика проявился с первых лет жизни. Он забивал огромное количество мячей в различных соревнованиях и в конце концов в девять лет обратил на себя внимание скаутов «Эвертона». При этом в борьбу за юного нападающего вступил и принципиальный соперник — «Ливерпуль», но Руни всё же выбрал любимую команду. В первом сезоне в составе академии ребёнок отметился невероятными 114 голами в 29 матчах.

На взрослом уровне он впервые обратил на себя внимание в 2002-м, когда в рамках предсезонных матчей забил за ливерпульцев восемь мячей. Многолетний наставник команды Дэвид Мойес доверял юноше. 17 августа состоялся дебют форварда в составе «Эвертона». Тренер выпустил его в основе в матче АПЛ с «Тоттенхэмом». На тот момент Уэйну было всего 16 лет 9 месяцев и 24 дня.

Не заставил себя ждать и первый мяч. В октябре Руни огорчил «Рексем» в Кубке лиги и стал самым молодым голеадором в истории клуба на тот момент. Затем он поразил ворота «Арсенала» в важнейшем матче чемпионата. Всего в первом сезоне во взрослом футболе Уэйн записал на свой счёт восемь точных ударов.

В следующем молодой игрок забил уже девять мячей во всех турнирах и попал в состав сборной Англии на чемпионат Европы — 2004. После успешного выступления в Португалии стало очевидно, что сохранить вундеркинда «Эвертону» практически нереально.

Понимая это, клуб попытался максимально заработать на дорогостоящем активе. Изначально ливерпульцы не желали отпускать нападающего менее чем за £50 млн, но в конце концов согласились на более скромное предложение «Манчестер Юнайтед» — €37 млн. Причём переход форварда состоялся в последний день трансферного окна, 31 августа, буквально за несколько часов до его закрытия.

Непростая история в «Манчестер Юнайтед»

В Манчестере началась новая глава жизни Руни. Он впервые оказался вдали от семьи, и вторым отцом для 18-летнего юноши фактически стал Алекс Фергюсон. Опытный тренер ценил талант нового подопечного и делал всё, чтобы как можно лучше огранить доставшийся ему «алмаз».

«Уйэн не был самым способным учеником, но обладал природным инстинктом, интуитивным пониманием того, как устроен футбол. Замечательный неогранённый талант. Плюс врождённые смелость и энергия — благословение для любого футболиста. Нельзя недооценивать способность бегать каждый день. Он медленно вникал в новые упражнения и идеи на тренировках. Его инстинкты заставляли возвращаться к старому, верить в хорошо знакомое. Ему было комфортно внутри себя», — писал специалист в своей автобиографии.

Дебют в составе манкунианцев получился для Руни сказочным. В матче группового этапа Лиги чемпионов с «Фенербахче» Уэйн оформил хет-трик и отдал результативную передачу, а «красные дьяволы» разгромили соперника со счётом 6:2. Всего в первом сезоне в МЮ нападающий отметился 17 голами и был признан лучшим молодым футболистом по версии ПФА.

В последующие годы команда становилась всё сильнее. Молодые Руни и Криштиану Роналду создали отличный сплав с опытными Райаном Гиггзом, Полом Скоулзом, Эдвином ван дер Саром и другими. Ближе к концу десятилетия к МЮ наконец пришли и трофеи.

В 2007-м манкунианцы впервые за четыре года стали чемпионами Англии, а в 2008-м повторили свой успех.

Для Уэйна же по-настоящему прорывным и, возможно, лучшим в карьере стал сезон-2009/10. Тогда нападающий демонстрировал фантастическую игру и результативность. Во всех турнирах он забил 34 мяча и был признан в Англии игроком года по версии сначала футболистов, а затем — журналистов и болельщиков.

Форвард провёл немало ярких встреч. В матче АПЛ с «Халл Сити» он четырежды поразил ворота соперника и оформил первый покер в карьере. Руни трижды огорчил «Портсмут». Наконец, он решал судьбу важнейших противостояний с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Ливерпулем».

В Лиге чемпионов его бенефисом стали встречи с «Миланом». Уэйн дважды отличился на выезде (3:2) и дома (4:0) и помог своей команде выйти в четвертьфинал. Там он поразил ворота «Баварии» на «Альянц Арене», но дальше прошли мюнхенцы.

Однако осенью в отношениях клуба и футболиста наметилось серьёзное охлаждение. Он заявил, что хочет покинуть команду. Подтвердил намерение подопечного и Фергюсон. Впрочем, в итоге Руни остался.

«Футболисты реагировали по-разному. Одних это раздражало, других вообще не заботило. Руни предстал не в лучшем свете, как рвач, забывший обиды после подписания большого контракта. Так его представили, но я не думаю, что финансовый вопрос стоял для Уэйна на первом месте. Ажиотаж быстро сошёл на нет. У болельщиков, конечно, сохранилось недоверие», — писал тренер в своей автобиографии.

В итоге нападающий подписал новый контракт с клубом до 2015-го и продолжил приносить ему пользу. В частности, 12 февраля он забил шедевральный мяч «Манчестер Сити» ударом через себя.

Футболист спустя годы именно этот гол называл лучшим в карьере. А в мае МЮ в финале ЛЧ уступил «Барселоне». Руни в решающем противостоянии сравнял счёт на 34-й минуте, но во втором тайме английский коллектив пропустил ещё дважды и уступил — 1:3.

В мае 2013-го Фергюсон признался, что нападающий вновь просил выставить его на трансфер, но получил отказ. Тогда же он в последний раз стал чемпионом Англии. После этого Фергюсон завершил карьеру, а манкунианцев возглавил хорошо знакомый Руни Мойес. Однако их отношения были далеки от идеальных.

Тем не менее под руководством Мойеса нападающий забил 17 мячей в АПЛ и поделил четвёртое — шестое места с Серхио Агуэро и Вилфридом Бони в гонке бомбардиров, а также отдал десять результативных пасов. По сути, он был единственным светлым пятном в команде, которая провалила сезон и не сумела даже пробиться в еврокубки. Тренер был уволен ещё в апреле, а его место летом занял опытный голландец Луи Ван Гал.

Именно при нём началась серьёзная игровая трансформация Руни. Для начала специалист доверил ему капитанскую повязку, а ближе к концу своей работы в Манчестере перевёл подопечного в линию полузащиты. Это помогло футболисту раскрыться по-новому. Он уже не обладал той взрывной скоростью, что была в 20 лет, зато по-прежнему отлично видел поле. Теперь Уэйн не только регулярно поражал чужие ворота, но и отдавал голевые передачи.

Однако до конца свой контракт Руни не отработал. В 2017-м уже при Жозе Моуринью он помог МЮ выиграть Лигу Европы, хотя в финальном матче с «Аяксом» символически вышел на замену лишь на одну минуту. А летом спортсмен объявил о возвращении в «Эвертон», подписав с родным клубом двухлетний контракт. Но и в Ливерпуле он задержался лишь на год, хотя провёл неплохой сезон, а в АПЛ даже в последний раз в карьере преодолел десятиголевую отметку. Летом 2018-го англичанин перебрался в американский «Ди Си Юнайтед», а закончил карьеру в скромном «Дерби» из Чемпионшипа.

Провалы со сборной на крупных турнирах

Карьера Руни в сборной получилась неоднозначной. С одной стороны, он провёл за неё 120 матчей, уступив по этому показателю только Питеру Шилтону (125), и стал лучшим бомбардиром. С другой — с национальной командой Уэйн так ничего и не выиграл, хотя состав англичан в нулевые был едва ли не сильнейшим в истории.

Нападающий провёл первый матч в составе «трёх львов» в возрасте 17 лет и 111 дней и стал на тот момент самым юным дебютантом в её истории.

А в 2004-м он поехал вместе со сборной на Евро в Португалию, где произвёл фурор. На групповом этапе 17-летний форвард дважды поразил ворота Швейцарии и Хорватии. Но в четвертьфинале британцы в серии пенальти уступили хозяевам. Сам юный футболист из-за травмы покинул поле ещё в первом тайме.

Спустя два года ситуация повторилась на чемпионате мира. Англия вновь проиграла Португалии в «лотерее». Данный матч также запомнился конфликтом Руни с одноклубником Роналду. Последний слишком активно пытался убедить судью показать сопернику красную карточку. Уэйн едва не набросился на него с кулаками, но позже заверял, что продолжения та история не получила.

«Я успокоился и потом подошёл к нему в тоннеле. Чувствовал, что нам нужно поговорить с глазу на глаз, пока это всё ещё свежо. Он посмотрел на меня виновато, но к тому времени во мне уже включился игрок «Юнайтед». Я сказал: «Между нами нет никаких проблем. Получай удовольствие от турнира и удачи! Увидимся через несколько недель и попробуем выиграть Премьер-лигу», — вспоминал Руни.

В последующие годы форвард получал от крупных международных турниров лишь разочарование. В 2008-м англичане и вовсе не попали на чемпионат Европы, пропустив вперёд в отборочной группе Россию. В 2010-м на ЧМ крупно проиграли Германии в 1/8 финала — 1:4, а спустя четыре года даже не вышли из группы на мундиале в Бразилии. Наконец, в 2016-м «три льва» стали соавторами главной сенсации первенства континента во Франции, уступив Исландии в первом же раунде плей-офф. Гол капитана с пенальти им не помог.

В 2017-м капитан объявил о завершении карьеры в сборной Англии, а спустя год провёл последний матч в её составе — с США (3:0).