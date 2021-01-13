СМИ: «Манчестер Сити» обвиняется в махинации с подписанием юного футболиста

Ради того чтобы заполучить юного футболиста, «Манчестер Сити» устроил его отца на фиктивную должность в клубе.

Чтобы сохранить в клубе 14-летнего Габриэля Фернандо Алмейду, руководство «Манчестер Сити» решило прибегнуть к махинации. По правилам Английской премьер-лиги клубы не могут заключать профессиональные контракты с игроками младше 16 лет. Вместо этого «Манчестер Сити» платил деньги семье игрока под видом зарплаты его отцу. Для этого клуб устроил отца футболиста на фиктивную должность футбольного селекционера.

«Они платили мне, но я не работал. Честно говоря, нас обманули, потому что я не говорю по-английски. Они организовали для меня курс скаутинга, я посетил его дважды, чтобы отметиться. Я ничего не делал. Они знают это, нет ни малейшей вероятности, что в клубе не знали об этом», — цитирует отца футболиста The Athletic.

В период с сентября 2011 года по июнь 2012-го мужчина получал около £1 тыс., не выполняя никаких обязанностей.

До переезда в Манчестер Альмейда тренировался в академиях «Спортинга» и «Тоттенхэма», считаясь одним из самых перспективных игроков своего поколения. После двух лет в «Манчестер Сити» бразилец вернулся на родину в «Коринтианс». Сейчас ему 24 года, он выступает за «Стретфорд Паддок» в любительской лиге Англии.

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