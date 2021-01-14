АПЛ выступила с заявлением относительно продолжения сезона в условиях пандемии коронавируса

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Футбольная ассоциация Англии (FA), Английская премьер-лига (АПЛ), Английская футбольная лига (EFL) и Женская суперлига Англии выступили с совместным заявлением по поводу проведения турниров в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
АПЛ выступила с заявлением относительно продолжения сезона в условиях пандемии коронавируса
  • Reuters

«FA, АПЛ, EFL и Женская суперлига на этой неделе ввели усиленные меры по борьбе с COVID-19. Была подчёркнута их важность для всех участников игры. Мы уверены в наших протоколах по сдерживанию COVID-19 и в нашей способности довести сезон до успешного завершения. На протяжении всей пандемии здоровье, безопасность и благополучие всех участников были нашим главным приоритетом, и футбол, следуя национальным правилам и собственным строгим медицинским и научным рекомендациям, смог сохранить своё привилегированное положение и продолжать привлекать и развлекать миллионы людей по всей стране», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» — «Эвертон» из-за коронавируса.

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