АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» — «Эвертон» из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает пресс-служба АПЛ, «Астон Вилла» обратилась в лигу с просьбой перенести матч из-за вспышки коронавируса в команде.
Матч «Астон Вилла» — «Эвертон» был запланирован на 17 января.
Прежде АПЛ из-за вспышки коронавируса в бирмингемском клубе на неопределённый срок перенесла матч 18-го тура с лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур».
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» обвиняется в махинации с подписанием юного футболиста.