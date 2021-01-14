АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» — «Эвертон» из-за коронавируса

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Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение о переносе матча 19-го тура между бирмингемским клубом «Астон Вилла» и ливерпульским «Эвертоном».
АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» — «Эвертон» из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба АПЛ, «Астон Вилла» обратилась в лигу с просьбой перенести матч из-за вспышки коронавируса в команде.

Матч «Астон Вилла» — «Эвертон» был запланирован на 17 января.

Прежде АПЛ из-за вспышки коронавируса в бирмингемском клубе на неопределённый срок перенесла матч 18-го тура с лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» обвиняется в махинации с подписанием юного футболиста.

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