АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» — «Эвертон» из-за коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение о переносе матча 19-го тура между бирмингемским клубом «Астон Вилла» и ливерпульским «Эвертоном».

Как сообщает пресс-служба АПЛ, «Астон Вилла» обратилась в лигу с просьбой перенести матч из-за вспышки коронавируса в команде.

Матч «Астон Вилла» — «Эвертон» был запланирован на 17 января.

Прежде АПЛ из-за вспышки коронавируса в бирмингемском клубе на неопределённый срок перенесла матч 18-го тура с лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» обвиняется в махинации с подписанием юного футболиста.