Руни объяснил своё назначение главным тренером «Дерби»

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Экс-звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал свой приход на должность главного тренера «Дерби Каунти».
Руни объяснил своё назначение главным тренером «Дерби»
  • Reuters

В январе 2020 года знаменитый форвард подписал соглашение с этой командой как игрок, вернувшись из североамериканской MLS, а с ноября исполнял обязанности наставника. 15 января 2021 года было объявлено о заключении с Руни соглашения на работу главным тренером до лета 2023 года.

«Когда я вернулся в Великобританию из США, был поистине потрясен потенциалом «Дерби Каунти». Стадион, тренировочная база, квалификация игроков, молодёжь, фанаты — всё оказалось на уровне. Несмотря на другие предложения, я понимал, что «Дерби» будет для меня лучшим местом для продолжения карьеры. Обещаю гореть работой и раскрыть весь потенциал этого клуба», — приводит слова Руни сайт «Дерби».

Ранее были раскрыты детали завершения нападающим игровой карьеры.

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