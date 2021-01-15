Руни объяснил своё назначение главным тренером «Дерби»

Экс-звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал свой приход на должность главного тренера «Дерби Каунти».

В январе 2020 года знаменитый форвард подписал соглашение с этой командой как игрок, вернувшись из североамериканской MLS, а с ноября исполнял обязанности наставника. 15 января 2021 года было объявлено о заключении с Руни соглашения на работу главным тренером до лета 2023 года.

«Когда я вернулся в Великобританию из США, был поистине потрясен потенциалом «Дерби Каунти». Стадион, тренировочная база, квалификация игроков, молодёжь, фанаты — всё оказалось на уровне. Несмотря на другие предложения, я понимал, что «Дерби» будет для меня лучшим местом для продолжения карьеры. Обещаю гореть работой и раскрыть весь потенциал этого клуба», — приводит слова Руни сайт «Дерби».

Ранее были раскрыты детали завершения нападающим игровой карьеры.