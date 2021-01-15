Руни завершил карьеру и стал главным тренером «Дерби»

Бывший нападающий «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, в последнее время выступавший за «Дерби Каунти» и исполнявший обязанности наставника команды, объявил о завершении карьеры.

Как сообщает официальный сайт «Дерби», 35-летний футболист назначен главным тренером клуба на постоянной основе. Его новый контракт рассчитан до лета 2023 года.

Руни временно принял «Дерби» в ноябре 2020 года после отставки Филиппа Коку. Под его руководством коллектив провёл девять матчей, одержав три победы и оформив четыре ничьи.

Помогать Руни в тренерском штабе будут Лиам Розениор, знаменитый в прошлом ирландский вратарь Шей Гивен и Джастин Уокер.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не сумел обыграть «Кристал Пэлас» в матче АПЛ.