Руни назначен исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти» после увольнения Коку

Играющий тренер и капитан английского футбольного клуба «Дерби Каунти» Уэйн Руни назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки нидерландского специалиста Филиппа Коку.

Об этом сообщил сам 35-летний англичанин, слова которого передаёт Express.

Коку, возглавивший «Дерби Каунти» летом 2019 года, был отправлен в отставку 14 ноября. В текущем сезоне Чемпионшипа команда занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков в 11 мачтах.

Руни является играющим тренером команды с зимы 2020 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сдал положительный тест на коронавирус.



