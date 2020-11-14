Руни назначен исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти» после увольнения Коку

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Играющий тренер и капитан английского футбольного клуба «Дерби Каунти» Уэйн Руни назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки нидерландского специалиста Филиппа Коку.
Руни назначен исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти» после увольнения Коку
  • Reuters

Об этом сообщил сам 35-летний англичанин, слова которого передаёт Express.

Коку, возглавивший «Дерби Каунти» летом 2019 года, был отправлен в отставку 14 ноября. В текущем сезоне Чемпионшипа команда занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков в 11 мачтах.

Руни является играющим тренером команды с зимы 2020 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сдал положительный тест на коронавирус.

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