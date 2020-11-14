Руни назначен исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти» после увольнения Коку
- Reuters
Об этом сообщил сам 35-летний англичанин, слова которого передаёт Express.
Коку, возглавивший «Дерби Каунти» летом 2019 года, был отправлен в отставку 14 ноября. В текущем сезоне Чемпионшипа команда занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков в 11 мачтах.
Руни является играющим тренером команды с зимы 2020 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сдал положительный тест на коронавирус.