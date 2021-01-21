В «Уфе» подтвердили, что Иванов перейдёт в клуб в ближайшее время
- © Пресс-служба ФК "Ахмат"
«Сегодня Олег Иванов сел в самолёт и прилетит в Турцию. Вечером мы должны подписать контракт», — цитирует Шайбекова «Чемпионат».
10 января Иванов покинул «Ахмат», за который выступал с 2012 года. За это время он провёл 243 матча за чеченскую команду, забил 17 мячей и отдал 30 результативных передач.
На счету Иванова пять матчей в составе сборной России. Он является бронзовым призёром Евро-2008 в составе национальной команды.
Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Иванов подпишет контракт с «Уфой» до конца сезона.