В «Уфе» подтвердили, что Иванов перейдёт в клуб в ближайшее время

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал о предстоящем переходе полузащитника Олега Иванова.
В «Уфе» подтвердили, что Иванов перейдёт в клуб в ближайшее время
  • © Пресс-служба ФК "Ахмат"

«Сегодня Олег Иванов сел в самолёт и прилетит в Турцию. Вечером мы должны подписать контракт», — цитирует Шайбекова «Чемпионат».

10 января Иванов покинул «Ахмат», за который выступал с 2012 года. За это время он провёл 243 матча за чеченскую команду, забил 17 мячей и отдал 30 результативных передач. 

На счету Иванова пять матчей в составе сборной России. Он является бронзовым призёром Евро-2008 в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Иванов подпишет контракт с «Уфой» до конца сезона.

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